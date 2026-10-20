Tanju Özcan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
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Göreve geldiği günden bu yana hizmet üretmek yerine şov peşinde koşan ve irtikap suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakim karşısına çıktığı karar duruşmasında mahkûm oldu. Mahkeme heyeti, marketler olayı kapsamında zincirleme şekilde "irtikap" suçunu sabit görerek Özcan hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi.
Kurban organizasyonundaki skandallar sebebiyle mağdur edilen her bir vatandaş için ayrı ayrı 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan ve cezaları ertelenen Özcan, nitelikli dolandırıcılık suçlamasından ise beraat etti. Sandıktan çıkan iradeyi maske olarak kullanıp gayrimeşru işlerle gündeme gelen CHP belediyeciliğinin son halkası olan Özcan'a verilen bu ağır hapis cezası, ana muhalefet belediyelerindeki yozlaşmayı bir kez daha tescilledi.
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi. Özcan dolandırıcılık suçundan ise beraat etti.
TANJU ÖZCAN 7 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
İrtikap suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme, Özcan’a zincirleme şekilde irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.
DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT ETTİ
Özcan, kurban organizasyonuyla ilgili iddialar kapsamında ise her bir mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme bu cezaların ertelenmesine hükmetti.
Öte yandan, Tanju Özcan hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan davada ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.
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