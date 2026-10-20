Tanju Özcan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kurban organizasyonundaki skandallar sebebiyle mağdur edilen her bir vatandaş için ayrı ayrı 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan ve cezaları ertelenen Özcan, nitelikli dolandırıcılık suçlamasından ise beraat etti. Sandıktan çıkan iradeyi maske olarak kullanıp gayrimeşru işlerle gündeme gelen CHP belediyeciliğinin son halkası olan Özcan'a verilen bu ağır hapis cezası, ana muhalefet belediyelerindeki yozlaşmayı bir kez daha tescilledi.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi. Özcan dolandırıcılık suçundan ise beraat etti.

TANJU ÖZCAN 7 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İrtikap suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme, Özcan’a zincirleme şekilde irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Özcan, kurban organizasyonuyla ilgili iddialar kapsamında ise her bir mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme bu cezaların ertelenmesine hükmetti.

Öte yandan, Tanju Özcan hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan davada ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.