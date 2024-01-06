  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Flaş gelişme! AK Parti’nin 14 belediye başkan adayı belli oldu! O isim, “Erdoğan teklif etti, aday oluyorum” diyerek açıkladı

Küçük yatırımcı dört gözle bekliyor! Piyasada rüzgar hangi yönde esecek?

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Yunanistan, Türkiye'yi ilgilendiren F-35 gelişmesini dünyaya ilan etti: An meselesi artık

Devlet Bahçeli'den Kelime-i Tevhid açıklaması

Hükümete yakın isim emeklilere müjdeyi verip yeni en düşük emekli maaşını açıkladı! Tarih bile verdi

AK Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular

İsrailli uzmandan skandal çağrı: Bu yapılmadan savaşı kazanamayız

Sen ne yaptın böyle Nevşin Mengü! Tüm Türkiye bunu konuşacak

“Kulisçi Abi” öyle yazdı! AK Parti'nin İstanbul adayı Selçuk Bayraktar olacak
Dünya Yunanistan'dan Türkiye ve F-35 açıklaması: Bu çok mühim
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye ve F-35 açıklaması: Bu çok mühim

Yeniakit Publisher
2024-01-06 18:57:00 -
Yunanistan'dan Türkiye ve F-35 açıklaması: Bu çok mühim

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ve F-35 savaş uçağı hakkında açıklamalarda bulundu.

SKAI TV’ye röportaj veren Yerapetritis, Yunanistan'ın ABD ve Türkiye ile ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.

Yerapetritis, ABD Dışişleri Antony Blinken'ın bugünkü Yunanistan ziyaretinin uluslararası gelişmeler ve ikili ilişkiler olmak üzere iki temel eksende yoğunlaşacağını kaydetti.

F-35 programı ele alınacak

Yunanistan'ın F-35 programına dahil olmak üzere başvuruda bulunduğunu hatırlatan Yerapetritis, bu konunun da Blinken ile görüşmede ele alınacağına işaret etti.

Yerapetritis, ABD diplomasisi, siyaseti ve savunmasına ilişkin kararın ABD'ye ait olduğunu vurgulayarak, "Her zaman istediğimiz şey bir savunma ittifakı bünyesinde özellikle NATO çerçevesinde toprak bütünlüğü kuralına ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi. Bir ülkeye tahsis edilen hiçbir silah, kesinlikle müttefik bir ülkeye karşı kullanılamaz." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lozan Antlaşmasının revize edilmesinin Yunanistan için söz konusu olamayacağına işaret eden Yerapetritis, "Sınırları belirleyen herhangi bir anlaşmanın revize edilmesine uluslararası hukuk da izin vermez." diye konuştu.

'Barış içinde yaşamak önemli'

Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan'ın son aylarda diyalog açısından büyük bir çaba içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Bizim için egemen eşitlik şartlarında diyalog içerisinde olmak ve görüşlerimizi anlatabilmek çok önemli. Her Yunan vatandaşı barış içinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu çok mühim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hiçbir zaman Yunanistan'ın egemenliğine ilişkin bir konuyu gündeme getirmediğini vurgulayan Yerapetritis, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele adına da önemli adımlar attığını ifade etti.

Yunanistan'ın, ekonomik kriz yaşadığı süreçte silahlanma programlarında geri kaldığını hatırlatan Yerapetritis, krizin ardından bu eksiklerin kapatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Yerapetritis, "Ne bir savaş ne de bir düşmanlık isteğimiz var. Her zaman hoşgörülü bir halk olduk, barış içinde yaşamak istiyoruz ancak güvenliğimizi de garanti altına almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan görülmemiş F-35 teklifi: Türkiye'den ayırın
Yunanistan'dan görülmemiş F-35 teklifi: Türkiye'den ayırın

Gündem

Yunanistan'dan görülmemiş F-35 teklifi: Türkiye'den ayırın

Yunanistan'da kaza yapan Türk kaptan tutuklandı
Yunanistan'da kaza yapan Türk kaptan tutuklandı

Gündem

Yunanistan'da kaza yapan Türk kaptan tutuklandı

Bu kez Yunanistan'da kıyameti kopartır mı? Bakın ne yapmaya başladılar: Bazı şeyler değişmez!
Bu kez Yunanistan'da kıyameti kopartır mı? Bakın ne yapmaya başladılar: Bazı şeyler değişmez!

Spor

Bu kez Yunanistan'da kıyameti kopartır mı? Bakın ne yapmaya başladılar: Bazı şeyler değişmez!

Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!
Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Aktüel

Fatih Terim’i Yunanistan’a kaçırtan köstebek kim? Dehşete düşüren çıkış!

Dakikada 1100 mermi atabiliyor! Türkiye'nin yeni uçağı Yunanistan'ı salladı
Dakikada 1100 mermi atabiliyor! Türkiye'nin yeni uçağı Yunanistan'ı salladı

Teknoloji

Dakikada 1100 mermi atabiliyor! Türkiye'nin yeni uçağı Yunanistan'ı salladı

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!
Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!

Yerel

Yunanistan ölüme itti Türkiye kurtardı!

Yunanistan çalkalanıyor! Fatih Terim resmen reddedildi
Yunanistan çalkalanıyor! Fatih Terim resmen reddedildi

Spor

Yunanistan çalkalanıyor! Fatih Terim resmen reddedildi

75 milyar dolarlık hedefe odaklandılar! Yunanistan ile "çekişmeye" hazırız
75 milyar dolarlık hedefe odaklandılar! Yunanistan ile "çekişmeye" hazırız

Ekonomi

75 milyar dolarlık hedefe odaklandılar! Yunanistan ile "çekişmeye" hazırız

Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı
Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı

Yerel

Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı

Yunanistan, Türkiye'yi ilgilendiren F-35 gelişmesini dünyaya ilan etti: An meselesi artık
Yunanistan, Türkiye'yi ilgilendiren F-35 gelişmesini dünyaya ilan etti: An meselesi artık

Gündem

Yunanistan, Türkiye'yi ilgilendiren F-35 gelişmesini dünyaya ilan etti: An meselesi artık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23