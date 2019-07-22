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Yunanistan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması!

Yunanistan'ın çiçeği burnunda Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimizi ileriye taşıyacak cesur adımlar atmaya davet konusunda tereddüt etmeyeceğim" dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
Yunanistan'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması!

Yunanistan'da 7 Temmuz'da yapılan seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri ve Başbakan Kiryakos Miçotakis, parlamentoda hükümet programını açıkladı.

Miçotakis'in açıkladığı programda en çok ekonomik sorunlarla boğuşan ülkeye can suyu olacak çözüm arayışlarına yer verildi. 2019 yılı sonu itibariyle ve aşamalı olarak vergilerin hafifletilmesi, yabancı yatırımcıları cezbedecek projeler, eğitim sistemindeki sorunlara çözüm ve teröristlere tanınan izinlerin kaldırılması için ceza hukukunda değişiklik programın başlıkları arasında yer aldı.

"Cesur adımlar atmaya davet konusunda tereddüt etmeyeceğim"

Konuşmasında Türkiye ile ilişkilere de yer veren Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimizi ileriye taşıyacak cesur adımlar atmaya davet konusunda tereddüt etmeyeceğim" dedi

Coğrafyanın Türk ve Yunanların birlikte yaşaması buyurduğunu belirten Miçotakis, gerginliklerle silahlanma yarışının iki tarafa da enerji kaybettirdiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
  1. Yunanistan
  2. Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri
  3. Kiryakos Miçotakis
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. türkiye

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  • hüseyinhüseyin42 dk önce
    yönetime ilk gelen esip gürlüyor ondan sonra düşmanlığa devam.

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