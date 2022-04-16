  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Şu an zamanı değil
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Şu an zamanı değil

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, "Bu dönem, NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, müttefikler Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını teminat altına almak istiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 11:00:00 -
Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Şu an zamanı değil

Yunan Parlamentosunun Savunma ve Dış Politika Komisyonu'nda konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, 'NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil.' dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunan parlamentosunun Savunma ve Dış Politika Komisyonu'nda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri NATO'nun, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füzelerini satın alması gibi bazı konuları görmezden geldiğini öne süren Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, "İttifakın ne yapacağı kendi bileceği iş. Elbette biz itirazlarımızı, çekincelerimizi savunmaya devam edeceğiz. Ancak NATO'daki mevcut havayı unutmamak gerek. Gelişmeler NATO içinde pek çok müttefikin Türkiye'ye bakışını değiştirdi. Bu dönem, NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, müttefikler Türkiye'nin NATO'ya bağlılığını teminat altına almak istiyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay