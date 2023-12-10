Yunanistan’dan talep! Yunanlılar bir ilki yaşadı: AW-139 helikopter kararı! 14 yeni helikopter alacak

Yunan Genelkurmayı, Yunan Hava Kuvvetleri için İtalya’dan 14 adet AW-139 Arama ve Kurtarma Helikopteri tedarik edilmesini onayladı.

7 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yunan Kurmaylar Konseyi toplantısında, Yunan Hava Kuvvetleri için 14 adet AW-139 Arama ve Kurtarma Helikopteri tedarikine yeşil ışık yakıldı. Edinilen bilgiye göre; Yunan Hava Kuvvetleri, toplantı sırasında aday helikopterlerin teknik özellikleri ile maliyetlerinin yer aldığı bir dosya çerçevesinde sunum yaptı.

Yapılan sunuma ilgili kuvvet komutanlıklarından herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine ise AW-139 tedariki kesinleşmiş oldu. Adaylar arasında İtalyan Leonardo şirketinin AW-139’una ilaveten, Airbus H-175 ile Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterlerinin de olduğu belirtildi.

Tedarik edilecek 14 helikopterden 4’ü Muharebe Arama ve Kurtarma (Combat SAR) görevleri için uygun konfigürasyonda olacak. Yunan basınına göre bu konfigürasyondaki helikopterler; balistik korumalı ana dişli kutusu, kabin ve kritik noktalarda zırh koruması, chaffs ve flare karşı tedbir mühimmatı, füze ikaz sistemi ve Link-16 Veri Bağı gibi özelliklere sahip olmak zorunda.

Operasyonel kriterlerde helikopterin menzili 4 kişilik SAR ekibi ile minimum 180 mil olarak belirlenirken; olay bölgesinde kalış süresi, asgari 1.5 saat olarak uygun görüldü. Helikopterin ağırlığı en az 6.8 ton olacak ve SAR görevleri için gerekli olan 145 knot’un üzerinde yüksek hızlara çıkabilecek.

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Eğitim ve destek açısından helikopterlerin tedarikine, maksimum kullanılabilirlik ve yılda en az 3500-4000 uçuş saati sağlamak için karşılık gelen bir yedek parça ve tam eğitim simülatörü tedariki de dahil edilecek.

AW-139’a ‘üstünlük’ sağlayan özellikler

Üreticiler tarafından sunulan verilerin, İtalyan AW-139’a hem satın alma/bakım maliyetleri hem de destek açısından açık bir avantaj sağladığı bildirildi.

Şu ana kadar 90 ülkeye 1140’tan fazla AW-139 helikopteri satıldı ve bu helikopterlerin uçuş saati 3.7 milyonu aştı. En az 500 AW-139, küresel pazarın %53’ünü kapsayan SAR konfigürasyonunda satıldı ve SAR ile Medevac görevlerinde 1 milyon uçuş saatini aştı.

AW-139’un bir avantajı da 165 NM, yani saatte 300 km’den fazla hıza ulaşarak kendi sınıfında birinci sıraya yerleşmesi. Buna ek olarak, uzun menzili – 1200 km’de 5 saate kadar – üssünden uzun mesafelere uçmasını sağlıyor.