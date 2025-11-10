Yunanistan'dan skandal gösteri. Drone'larla Türk F-16'sını vurdular!

Yunanistan’da düzenlenen “Hava Kuvvetleri Şöleni 2025”, hem sahnedeki drone gösterisi hem de siyasette patlak veren Türkiye polemiği nedeniyle krize dönüştü.

Gökyüzünde mavi ve kırmızı ışıklarla iki savaş uçağının canlandırıldığı gösteri, sosyal medyada tepki toplarken Yunan kamuoyunda da Türkiye tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Aynı gün, eski Başbakan Antonis Samaras, hükümete sert sözlerle yüklendi. Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Türkiye karşısında "zayıf ve tavizkar bir politika izlediğini belirterek, "Türkiye’yi uluslararası arenada aklayan bir dış politika izliyoruz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Atina yakınlarındaki Icarus Hava Kuvvetleri Okulu’nda gerçekleştirilen gösteride, yüzlerce drone kullanılarak mavi ve kırmızı renklerle iki savaş uçağı canlandırıldı.

Mavi uçağın kırmızı figüre “ateş açtığı” sahne, Yunan seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Yunan medyasından Naftemporiki.gr, mavi uçağın F-35, kırmızının ise F-16 savaş uçağını temsil ettiğini yazdı. Gösterinin, Yunanistan’ın F-35 filosuna geçişini simgelediği, kırmızı figürün ise Türkiye’nin F-16’larını ima ettiği yorumları yapıldı.

Yunan Hava Kuvvetleri Albayı Konstantinos Zikidis, etkinlik sonrası yaptığı paylaşımda "Başmelek Aziz Mikail bizi daima korusun. Hava Kuvvetlerimizin doğum günü kutlu olsun. Icarus Okulu’nda bize bu unutulmaz deneyimi yaşatanlara teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ancak gösteri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Türk kullanıcılar, “Drone’larla hayal kuruyorlar, biz KAAN’la gökyüzünü yazıyoruz.” ve "F-35’i ışıkla uçurmak kolay, biz gerçeğini üretiyoruz." yorumlarıyla Yunanistan’a cevap verdi.

"TÜRKİYE KARŞISINDA ZAYIF DURUŞ KABUL EDİLEMEZ"

Yunanistan’da iç siyaset de Türkiye tartışmalarıyla sarsıldı.

Yunanistan’da eski Başbakan Antonis Samaras, mevcut hükümete Türkiye politikası üzerinden eleştiriler yöneltti. Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in dış politikasını “Türkiye karşısında tavizkar ve etkisiz” olarak nitelendirerek, ülkenin yeni diplomatik krizleri kaldıramayacağını söyledi.

ANT1 televizyonuna konuşan Samaras, hükümetin Türkiye ile yürüttüğü temasların "Yunanistan’ı zayıf gösterdiğini" öne sürdü. Özellikle Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis’in Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunan Samaras, bu temasların “Türkiye’ye gereksiz alan açtığını” iddia etti.

“Türkiye, bölgesinde etkin bir güç haline gelirken biz hala suskun kalıyoruz” diyen Samaras, Miçotakis hükümetinin “Ege ve Doğu Akdeniz’de kararsız bir politika izlediğini” savundu.

Samaras, Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği başarıların da Yunanistan’da ciddi rahatsızlığa neden olduğunu aktardı

“Türkiye kendi savaş uçağını, kendi motorunu üretiyor. Biz ise sadece izliyoruz” ifadesini kullanan eski başbakan, hükümetin bu tablo karşısında pasif davrandığını söyledi.

'KIBRIS VE EGE'DE GERİ ADIM ATTIK'

Samaras, Miçotakis yönetimini Kıbrıs ve Ege politikalarında geri adım atmakla da suçladı:

"Türk tarafı Kıbrıs’ta ve Ege’de pozisyonunu güçlendiriyor. Biz ise diplomatik sessizliğe gömülmüş durumdayız. Bu tavır, Yunanistan’ın çıkarlarına zarar veriyor."

"TÜRKİYE AKLANIYOR"

Samaras, son dönemde Türkiye ile normalleşme adımlarının “Atina’nın çıkarlarını zedelediğini” savunarak şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye’yi uluslararası arenada aklayan bir dış politika izliyoruz. Bu kabul edilemez. Yunanistan artık susmayı bırakmalı. Miçotakis’e yeniden söylüyorum: Sus artık"