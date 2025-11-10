  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal'i andı: Yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın
Gündem Yunanistan'dan skandal gösteri. Drone'larla Türk F-16'sını vurdular!
Gündem

Yunanistan'dan skandal gösteri. Drone'larla Türk F-16'sını vurdular!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yunanistan'dan skandal gösteri. Drone'larla Türk F-16'sını vurdular!

Eski Başbakan Antonis Samaras, Miçotakis’e “Türkiye konusunda sus artık” diyerek yüklendi. Samaras, hükümeti Ankara karşısında “zayıf duruş” sergilemekle suçladı. Aynı gün Atina’daki “Hava Kuvvetleri Şöleni 2025” etkinliği de tepki çekti. Drone’larla yapılan gösteride, mavi F-35’in kırmızı F-16’ya “ateş açtığı” sahne skandala dönüştü.

Yunanistan’da düzenlenen “Hava Kuvvetleri Şöleni 2025”, hem sahnedeki drone gösterisi hem de siyasette patlak veren Türkiye polemiği nedeniyle krize dönüştü.

Gökyüzünde mavi ve kırmızı ışıklarla iki savaş uçağının canlandırıldığı gösteri, sosyal medyada tepki toplarken Yunan kamuoyunda da Türkiye tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Aynı gün, eski Başbakan Antonis Samaras, hükümete sert sözlerle yüklendi. Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in Türkiye karşısında "zayıf ve tavizkar bir politika izlediğini belirterek, "Türkiye’yi uluslararası arenada aklayan bir dış politika izliyoruz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Atina yakınlarındaki Icarus Hava Kuvvetleri Okulu’nda gerçekleştirilen gösteride, yüzlerce drone kullanılarak mavi ve kırmızı renklerle iki savaş uçağı canlandırıldı.

Mavi uçağın kırmızı figüre “ateş açtığı” sahne, Yunan seyirciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Yunan medyasından Naftemporiki.gr, mavi uçağın F-35, kırmızının ise F-16 savaş uçağını temsil ettiğini yazdı. Gösterinin, Yunanistan’ın F-35 filosuna geçişini simgelediği, kırmızı figürün ise Türkiye’nin F-16’larını ima ettiği yorumları yapıldı.

Yunan Hava Kuvvetleri Albayı Konstantinos Zikidis, etkinlik sonrası yaptığı paylaşımda "Başmelek Aziz Mikail bizi daima korusun. Hava Kuvvetlerimizin doğum günü kutlu olsun. Icarus Okulu’nda bize bu unutulmaz deneyimi yaşatanlara teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Ancak gösteri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Türk kullanıcılar, “Drone’larla hayal kuruyorlar, biz KAAN’la gökyüzünü yazıyoruz.” ve "F-35’i ışıkla uçurmak kolay, biz gerçeğini üretiyoruz." yorumlarıyla Yunanistan’a cevap verdi.

"TÜRKİYE KARŞISINDA ZAYIF DURUŞ KABUL EDİLEMEZ"

Yunanistan’da iç siyaset de Türkiye tartışmalarıyla sarsıldı.

Yunanistan’da eski Başbakan Antonis Samaras, mevcut hükümete Türkiye politikası üzerinden  eleştiriler yöneltti. Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in dış politikasını “Türkiye karşısında tavizkar ve etkisiz” olarak nitelendirerek, ülkenin yeni diplomatik krizleri kaldıramayacağını söyledi.

ANT1 televizyonuna konuşan Samaras, hükümetin Türkiye ile yürüttüğü temasların "Yunanistan’ı zayıf gösterdiğini" öne sürdü. Özellikle Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis’in Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunan Samaras, bu temasların “Türkiye’ye gereksiz alan açtığını” iddia etti.

“Türkiye, bölgesinde etkin bir güç haline gelirken biz hala suskun kalıyoruz” diyen Samaras, Miçotakis hükümetinin “Ege ve Doğu Akdeniz’de kararsız bir politika izlediğini” savundu.

Samaras, Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği başarıların da Yunanistan’da ciddi rahatsızlığa neden olduğunu aktardı

“Türkiye kendi savaş uçağını, kendi motorunu üretiyor. Biz ise sadece izliyoruz” ifadesini kullanan eski başbakan, hükümetin bu tablo karşısında pasif davrandığını söyledi.

'KIBRIS VE EGE'DE GERİ ADIM ATTIK'

Samaras, Miçotakis yönetimini Kıbrıs ve Ege politikalarında geri adım atmakla da suçladı:

"Türk tarafı Kıbrıs’ta ve Ege’de pozisyonunu güçlendiriyor. Biz ise diplomatik sessizliğe gömülmüş durumdayız. Bu tavır, Yunanistan’ın çıkarlarına zarar veriyor."

"TÜRKİYE AKLANIYOR"

Samaras, son dönemde Türkiye ile normalleşme adımlarının “Atina’nın çıkarlarını zedelediğini” savunarak şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye’yi uluslararası arenada aklayan bir dış politika izliyoruz. Bu kabul edilemez. Yunanistan artık susmayı bırakmalı. Miçotakis’e yeniden söylüyorum: Sus artık"

Yunanistan ve Türkiye arasında askeri temas
Yunanistan ve Türkiye arasında askeri temas

Gündem

Yunanistan ve Türkiye arasında askeri temas

Yunanistan silahlanıyor: Drone hamlesi
Yunanistan silahlanıyor: Drone hamlesi

Dünya

Yunanistan silahlanıyor: Drone hamlesi

Yunanistan'dan Türkiye kararı
Yunanistan'dan Türkiye kararı

Dünya

Yunanistan'dan Türkiye kararı

Yunanistan Avrupa’yı da dolandırdı!
Yunanistan Avrupa’yı da dolandırdı!

Gündem

Yunanistan Avrupa’yı da dolandırdı!

Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...
Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...

Gündem

Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden..
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
"Sözde akademisyen kılıklı" diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi
Gündem

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

CHP’nin eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP yönetimini ve İmamoğlu’nu savunan bir akademisyene isim vermeden çok sert sözlerle yüklendi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23