  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrol devlerinden Trump’a soğuk duş: Venezuela’ya yatırım çıkmazı ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor Şanlıurfa'dan acı haber! Gaz patlaması sonrası ölüler var Leyla Şahin Usta'ya kirli algı operasyonu! O konuşmanın tam metni ortaya çıktı Sömürgecilerin uykusunu kaçıran samimiyet: Afrika neden Erdoğan diyor? Macron bu filmi iyi izle! Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem Halep'ten acı haber Hukukun zirvesi değil, Vahşetin merkezi: ABD'de polis terörü kamerada! "Sorun değil dostum" dedi, kurşunlara hedef oldu Aslan'ın evinde kanarya fırtınası Fener kupanın sahibi oldu: 2-0 SDG’yi kovan Şam yönetiminden o ülkelere teşekkür mesajı
Gündem Sesini çıkarana ihraç yoksa kurşun var!
Gündem

Sesini çıkarana ihraç yoksa kurşun var!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sesini çıkarana ihraç yoksa kurşun var!

Delege pazarlıkları ve kirli para iddialarıyla yönetim değişikliği yaşanan CHP’de sular durulmuyor.

HABER MERKEZİ

Özgür Özel’e ve Ekrem İmamoğlu’na en ufak eleştiri getiren partililer anında kapı dışarı edilirken son dönemlerde CHP’ye yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan parti üyesi Erol Temurçi saldırıya uğradı. İmamoğlu’nun posterinin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasından indirilmesi için savcılığa dilekçe veren Temurçi’nin evi kimliği belirsiz kişilerce kurşunladı.

Şerefsiz hırsız çeteleri

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erol Temurci, saldırıların kendisini yıldırmayacağını belirterek, şunları söyledi: “CHP içerisinde ahlaki değerlerini yitirmiş, namussuz, şerefsiz, arsız ve hırsız çetelere sesleniyorum. Sizler on gün evvel aracımın camını kırdınız. Bugün evimin camını kurşunlattınız. Şunu biliniz ki beni korkutacağınızı sanıyorsanız cami duvarına işediniz. Bizler CHP’nin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun onurlu duruşu önünde ölüm bizler için tozlu yol olur. Ev kurşunlamakla, tehdit etmekle, araç camına zarar vermekle bizi korkutacağını sanıyorsanız başka kapılara gideceksiniz. Arınacağız, arınacağız.

 

AKİT SESİM OLDU

Beni arayıp destek olduğunuz ve tarafsız bir duruş sergilediğiniz için teşekkür ediyorum. Gazetecilik mesleğinin en temel ilkesi şeffaflıktır. Bu çerçevede HALK TV ve Sözcü gibi kendilerini bağımsız olarak tanımlayan medya kuruluşlarının da bu ilkeye uyması gerekir. Ancak yaşadığım bu olayla ilgili bugüne kadar benimle hiçbir şekilde irtibat kurmadılar, arayıp sorma gereği dahi duymadılar. İl, ilçe ya da genel merkez düzeyinde de herhangi bir kınama ya da açıklama yapılmadı.

 

EKREM KENDİNE ÇALIŞIYOR

Ekrem İmamoğlu’na iki kez oy verdim ancak üçüncü seçimde desteklemedim. Mandacı çevrelerle temas kurduğunu, İstanbul için somut ve kalıcı projeler üretmediğini gördüm. Bu eleştirilerim sebebiyle Gökhan Günaydın’dan tehdit mesajları aldım; milletvekili olması nedeniyle yaptığım suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Merdan Yanardağ’dan da tehditler aldım; açılan dava sonucunda ceza verildi ve gerekçeli karar elime ulaştı. İmamoğlu ve etrafındaki yapıyı ‘çete’ olarak nitelendiriyorum. Bu yapının ne CHP’ye ne de ülkeye fayda sağladığını, siyaseti zenginleşme aracı olarak kullandıklarını düşünüyorum. Zaman içinde Ekrem İmamoğlu’nun liyakatsizliğini ve şaibeli işlere karıştığını daha net biçimde gördük ve yaşadık.

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu
AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

Siyaset

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye
Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Sosyal Medya

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"
Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"

Gündem

Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"

Karanlık ellerden kaos çağrısı yeniden gündem oldu! Özgür Özel ve FETÖ'cüler halkı sokağa çağırdı
Karanlık ellerden kaos çağrısı yeniden gündem oldu! Özgür Özel ve FETÖ'cüler halkı sokağa çağırdı

Gündem

Karanlık ellerden kaos çağrısı yeniden gündem oldu! Özgür Özel ve FETÖ'cüler halkı sokağa çağırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23