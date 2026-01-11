Sesini çıkarana ihraç yoksa kurşun var!

HABER MERKEZİ

Özgür Özel’e ve Ekrem İmamoğlu’na en ufak eleştiri getiren partililer anında kapı dışarı edilirken son dönemlerde CHP’ye yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan parti üyesi Erol Temurçi saldırıya uğradı. İmamoğlu’nun posterinin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasından indirilmesi için savcılığa dilekçe veren Temurçi’nin evi kimliği belirsiz kişilerce kurşunladı.

Şerefsiz hırsız çeteleri

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erol Temurci, saldırıların kendisini yıldırmayacağını belirterek, şunları söyledi: “CHP içerisinde ahlaki değerlerini yitirmiş, namussuz, şerefsiz, arsız ve hırsız çetelere sesleniyorum. Sizler on gün evvel aracımın camını kırdınız. Bugün evimin camını kurşunlattınız. Şunu biliniz ki beni korkutacağınızı sanıyorsanız cami duvarına işediniz. Bizler CHP’nin 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun onurlu duruşu önünde ölüm bizler için tozlu yol olur. Ev kurşunlamakla, tehdit etmekle, araç camına zarar vermekle bizi korkutacağını sanıyorsanız başka kapılara gideceksiniz. Arınacağız, arınacağız.

AKİT SESİM OLDU

Beni arayıp destek olduğunuz ve tarafsız bir duruş sergilediğiniz için teşekkür ediyorum. Gazetecilik mesleğinin en temel ilkesi şeffaflıktır. Bu çerçevede HALK TV ve Sözcü gibi kendilerini bağımsız olarak tanımlayan medya kuruluşlarının da bu ilkeye uyması gerekir. Ancak yaşadığım bu olayla ilgili bugüne kadar benimle hiçbir şekilde irtibat kurmadılar, arayıp sorma gereği dahi duymadılar. İl, ilçe ya da genel merkez düzeyinde de herhangi bir kınama ya da açıklama yapılmadı.

EKREM KENDİNE ÇALIŞIYOR

Ekrem İmamoğlu’na iki kez oy verdim ancak üçüncü seçimde desteklemedim. Mandacı çevrelerle temas kurduğunu, İstanbul için somut ve kalıcı projeler üretmediğini gördüm. Bu eleştirilerim sebebiyle Gökhan Günaydın’dan tehdit mesajları aldım; milletvekili olması nedeniyle yaptığım suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı. Merdan Yanardağ’dan da tehditler aldım; açılan dava sonucunda ceza verildi ve gerekçeli karar elime ulaştı. İmamoğlu ve etrafındaki yapıyı ‘çete’ olarak nitelendiriyorum. Bu yapının ne CHP’ye ne de ülkeye fayda sağladığını, siyaseti zenginleşme aracı olarak kullandıklarını düşünüyorum. Zaman içinde Ekrem İmamoğlu’nun liyakatsizliğini ve şaibeli işlere karıştığını daha net biçimde gördük ve yaşadık.