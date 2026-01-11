Netanyahu ABD’yi 10 yıl daha inek gibi sağacak

İslam coğrafyasının bağrına saplanan bir hançer gibi duran işgalci İsrail terör devletinin başbakanı Binyamin Netanyahu, sömürgeci efendisi ABD ile olan "efendi-köle" ilişkisinde yeni bir perde açtı. İngiliz The Economist dergisine konuşan bebek katili, Venezuela’daki eşkıyalıklarıyla bilinen sömürgeci Donald Trump ile yaptığı pazarlıkların ardından, ABD’den gelen askeri yardımı 10 yıl içinde "kademeli olarak" azaltmak istediğini iddia etti. Ancak uzmanlar bu çıkışı, katil Netanyahu’nun hem yargılandığı yolsuzluk davalarından kaçmak hem de Ekim 2026’daki seçimlerde koltuğunu korumak için sergilediği bir "bağımsızlık" tiyatrosu olarak yorumluyor. Gerçekte ise terör devleti, sömürgeci ABD’nin milyarlarca dolarlık silah hibesi olmadan bir gün bile ayakta kalamayacağını biliyor.

Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan Netanyahu, İngiliz haftalık dergisi The Economist'e verdiği, Cuma akşamı yayınlanan röportajında, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı son görüşmede, ABD tarafından sağlanan askeri yardım için "derin teşekkürlerini" ifade ettiğini söyledi.

"Ama biz artık büyüdük ve belli bir olgunluğa eriştik. Olağanüstü yetenekler geliştirdik ve ekonomimiz yakında, on yıl içinde 1000 milyar dolara ulaşacak" dedi ve bu nedenle önümüzdeki yıllarda ABD'den gelen askeri yardımı kademeli olarak azaltmak istediğini sözlerine ekledi.

İsrail'in silah endüstrisi 1948'deki kuruluşundan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüdü, ancak 2016'da imzalanan ve 2019'da yürürlüğe giren ve 2028'e kadar devam eden bir anlaşma kapsamında ABD'den, silah satın almak için yılda yaklaşık 3,8 milyar dolar mali yardım alıyor.

Bu miktar İsrail'in savunma bütçesinin yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

Buna ek olarak İsrail, özellikle Demir Kubbe sistemi de dahil olmak üzere hava savunma sistemleri için ABD'den acil askeri yardım aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2021 yılında Washington'un İsrail'e, kuruluşunun ilanından bu yana ikili askeri yardım kapsamında 125 milyar dolardan fazla yardım yaptığını bildirdi.

Mayıs 2025 ortalarında, Netanyahu ve Trump arasındaki ilişkilerin gergin göründüğü bir dönemde, İsrail başbakanı daha fazla ayrıntı vermeden İsrail'in ABD askeri yardımını "kademeli olarak terk etmesi" gerektiğini ima etmişti.

Netanyahu, görevdeyken yolsuzlukla ilgili davalarda yargılanan ilk İsrail başbakanı oldu ve Netanyahu bu davaları kendisini hedef alan siyasi bir komplonun parçası olarak nitelendirmekte.

Netanyahu, en geç Ekim 2026 sonunda yapılacak olan bir sonraki seçimlerde yeni bir dönem için aday olma niyetini de gündeme getirdi.