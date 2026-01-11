  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Suudi Arabistan'dan İsrail'e rest: Sorumlusu sizsiniz!
Dünya

Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan’dan İsrail’e rest: Sorumlusu sizsiniz!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed Al-Khuraiji, İİT’yi ve üye devletlerini, Somali'deki ayrılıkçı oluşumların tanınmasını veya bunlarla etkileşimi reddeden kararlı bir ortak İslami tutum benimsemeye çağırdı ve bu tür eylemlerin siyasi veya güvenlik sonuçlarından İsrail'i tamamen sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed Al-Khuraiji, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısında konuştu.

“Krallık, Somali’nin egemenliğini zayıflatacak paralel yapılar kurma girişimlerini kesinlikle reddetmektedir,” diyen Al-Khuraiji, konuşmasında Federal Somali Cumhuriyeti'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne Krallık'ın tam desteğini yineledi ve İsrail işgal yetkilileri ile Somaliland bölgesi arasındaki sözde karşılıklı tanıma olayını kategorik olarak reddettiklerini vurguladı.

Böyle bir hamlenin, uluslararası hukuku, BM Şartı'nı ve OIC Şartı'nı ihlal eden tek taraflı ayrılıkçı eylemleri pekiştirdiğini söyledi.

OIC'yi ve üye devletlerini, Somali'deki ayrılıkçı oluşumların tanınmasını veya bunlarla etkileşimi reddeden kararlı bir ortak İslami tutum benimsemeye çağırdı ve bu tür eylemlerin siyasi veya güvenlik sonuçlarından İsrail'i tamamen sorumlu tuttu.

Al-Khuraiji ayrıca, uluslararası forumlarda koordineli eylem çağrısında bulunarak Somali'nin birliğini yeniden teyit etmeyi, OIC üye devletlerinin egemenliğini tehdit eden tehlikeli emsallerin oluşmasını önlemeyi ve sözde tanıma kaynaklı herhangi bir tedbir veya işbirliğini reddetmeyi istedi.

