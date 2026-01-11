Kelle paça çorbasının bağışıklığı güçlendirdiğini biliyor muydunuz? Harika bir gıda

Kelle paça koyun, keçi veya dana kellesi ve ayaklarından yapılan bir çorba türüdür. Türk mutfağına özgü olan çorba, özellikle kış aylarında soğuk havalarda tüketilir. Pişirilirken kolajen, jelatin gibi besin maddeleri kıkırdaklardan ve kemiklerden salınır. Lezzetini ve tadını veren unsurlar da bunlardır. Üzerine sarımsak ve limon ile servis edilen kelle paça çorbası çoğu kişinin damak zevkine hitap eder. Aynı zamanda içerisinde yer alan kolajen, jelatin, vitamin ve mineral bileşenleri sayesinde vücut sağlığını destekler.