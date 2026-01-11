  • İSTANBUL
Spor
Yeniakit Publisher
Beşiktaş 8 milyon euro'ya bitiriyor...
Emrah Savcı

Beşiktaş 8 milyon euro'ya bitiriyor...

Ara transfer döneminde deneyimli stoperi Gabriel Paulista’yla yollarını ayıran Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın gündemindeki isim ise Monaco'dan Thilo Kehrer.

#1
Foto - Beşiktaş 8 milyon euro'ya bitiriyor...

Beşiktaş ara transfer döneminde ilk imzasını gerçekleştirmek istiyor. Bir çok oyuncusuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar eksik bölgeler için harekete geçti. Tecrübeli stoperi Gabriel Paulista ile de yollarını ayıran Beşiktaş savunma bölgesi için harekete geçti.

#2
Foto - Beşiktaş 8 milyon euro'ya bitiriyor...

Foot Mercato’da yer alan habere göre Beşiktaş, Kehrer için yeni bir teklif sundu. Haberde, siyah-beyazlıların teklifinin bonuslarla birlikte 8 milyon euro olduğu belirtildi.

#3
Foto - Beşiktaş 8 milyon euro'ya bitiriyor...

Monaco’nun stoper bölgesinde yaşadığı sakatıkların ardından savunma hattına güçlendirmek istediği ve bu transferlere gelir oluşturabilmek için Kehrer’e gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

#4
Foto - Beşiktaş 8 milyon euro'ya bitiriyor...

Bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1'd, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 maça çıkan Thilo Kehrer gol veya asist kaydedemedi.

