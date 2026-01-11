Beşiktaş 8 milyon euro'ya bitiriyor...
Ara transfer döneminde deneyimli stoperi Gabriel Paulista’yla yollarını ayıran Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın gündemindeki isim ise Monaco'dan Thilo Kehrer.
Beşiktaş ara transfer döneminde ilk imzasını gerçekleştirmek istiyor. Bir çok oyuncusuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar eksik bölgeler için harekete geçti. Tecrübeli stoperi Gabriel Paulista ile de yollarını ayıran Beşiktaş savunma bölgesi için harekete geçti.
Foot Mercato’da yer alan habere göre Beşiktaş, Kehrer için yeni bir teklif sundu. Haberde, siyah-beyazlıların teklifinin bonuslarla birlikte 8 milyon euro olduğu belirtildi.
Monaco’nun stoper bölgesinde yaşadığı sakatıkların ardından savunma hattına güçlendirmek istediği ve bu transferlere gelir oluşturabilmek için Kehrer’e gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
Bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1'd, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 maça çıkan Thilo Kehrer gol veya asist kaydedemedi.
