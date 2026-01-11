  • İSTANBUL
Suriye'den İsrail hamlesi! Ahmed Şara yönetiminden normalleşme sinyali mi geliyor?

Suriye'den İsrail hamlesi! Ahmed Şara yönetiminden normalleşme sinyali mi geliyor?

Orta Doğu’da kartlar yeniden karılırken, Suriye’den uluslararası kamuoyunda bomba etkisi yaratan bir "normalleşme" çıkışı geldi.

Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, İsrail ile normalleşmeye ilişkin kendisine yöneltilen sorularla ilgili olarak Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaları gösterdi.

Suriye Enformasyon Bakanı Cuma günü Al Arabiya İngilizce servisine yaptığı açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri de dahil olmak üzere Suriye topraklarını işgal etmeye devam etmesini gerekçe göstererek Şam'ın yakın gelecekte İbrahim Anlaşmalarına katılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, İsrail ile normalleşmeye ilişkin kendisine yöneltilen sorularla ilgili olarak Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaları gösterdi.

 

Şara bu konuda yaptığı açıklamada İsrail ile normalleşme görüşmeleri yapmak için henüz çok erken olduğunu belirtmişti.

Mustafa, "Suriye İbrahim Anlaşmaları'nın bir parçası olamaz çünkü İsrail topraklarımızı, özellikle de Golan Tepelerini işgal ediyor. Devlet Başkanının da belirttiği gibi, İbrahim Anlaşması İsrail'in topraklarını işgal etmediği bir devlet arasında yapılan bir anlaşmadır" dedi.

“Ve en azından kısa ve orta vadede İbrahim Anlaşmalarının bir parçası olmayı beklemiyoruz” diye ekledi.

Kaynak: Mepa News

