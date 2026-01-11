İBB’nin i̇ştirakleri batma noktasına geldi! Ağaç AŞ’de CHP tipi zulüm

HABER MERKEZİ

Kurduğu suç örgütü ile İBB’yi yağmaladığı için cezaevine atılan Ekrem İmamoğlu’nun atadığı isimlerce yönetilen ve iflasın eşiğinde gelen iştirak şirketlerinde CHP tipi zulüm yaşanıyor. AK Parti döneminde kar üstüne kar açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştirak şirketleri CHP’nin gelişiyle birlikte borç batağına saplanırken, asrın talanı İBB iddianamesinde yer alan 143 yolsuzluktan 11’inin yaşandığı, adrese teslim ihalelerle ve ballı maaşlarla yandaşların semirtildiği Ağaç A.Ş.’de büyük bir çifte standart skandalı patlak verdi. 20 yıl önce büyük fedakârlıklarla kurulan Ağaç ve Peyaz A.Ş., yaşanan yolsuzluklar sebebiyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, lüks ve şatafat içerisinde yüzen CHP’li belediye yöneticilerinin yaklaşık 4 bin emekçinin sosyal haklarına çöktüğü ve onları adeta köle gibi başka şirketlere kiralamaya çalıştığı ortaya çıktı.

YA İMZA YA İSTİFA

Türkiye’nin peyzaj sektörüne yön veren dünya markası bir kuruluşken, CHP’li yöneticilerin gelişiyle “rant çiftliği”ne dönen İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de kıyım ve şatafat bir arada yaşanıyor. İmamoğlu Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Müdür Ali Sukas’ın talimatıyla vekâlete getirilen Psikolog Banu Saraçlar’ın, uyguladığı mobbing ile personelin psikolojisini bozduğu iddia edilirken, yandaş yöneticilerin kiralık lüks araçlarla ve astronomik maaşlarla günü gün ettiği belirtildi.

Kurum içerisinde adeta 28 Şubat ruhunu hortlatacak uygulamalara imza atan Saraçlar’ın, kurduğu “ikna odaları” ile aralarında işçi, mühendis, mimar gibi çeşitli kademelerde yer alan yaklaşık 4000 personeli, İBB’ye bağlı Park Bahçeler Daire Başkanlığına kiralamaya çalıştığı bildirildi. 1 Ocak 2026 itibariyle park, bahçe ve yeşil alanların bakım ve peyzaj uygulamalarının Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde yürütüleceğini belirten Genel Müdür Vekili Saraçlar’ın, Ağaç A.Ş. bünyesindeki personeli düşük ücret ve özlük haklarından feragat karşılığında görev değişikliğine zorladığı belirtildi.

ÖZLÜK HAKLARINA CHP TIRPANI

Ballı koltuklarda oturan CHP’li yöneticilere aylık 250 bin TL maaşın yanı sıra bir aylık kirası ortalama 170 bin TL’den başlayan Tip 1 binek oto tahsis eden Ağaç A.Ş. yönetiminin, İstanbul’un yeşil alanları için mücadele eden mühendislerin maaşlarına göz diktiği kaydedildi.

İşçilere zorla imzalatılmaya çalışılan ve imzalamayı reddeden personelin ise işten atılma veya zorla izne çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğu sürgün sözleşmesinde skandal maddeler yer aldı.

İBB iştirak şirketi olan Ağaç A.Ş.’de maaşlarda yüzde 20’lik kayıp yaşanmasını öngören ve emekçilerin yan haklarını tırpanlayacak olan kıyım listesi şöyle:

Mevcut durumda personele yılda 120 gün ikramiye verilirken, şirket değiştirmeye zorlanan işçilerin ikramiyesi yılda 50 güne düşürülecek.

Halihazırda 5 bin 890,99 TL olan Sosyal Yardım ücreti yüzde 60’lık bir indirimle 2 bin 250 TL’ye indirilecek.

Toplamda 7 bin 480 lira olan Görev Tazminatı ise tamamen kaldırılacak.

Yıllık 10 bin 140, 28 TL olarak ödenen Giyim yardımı artık verilmeyecek.

Yine yıllık bin 738,33 TL olan Temizlik Yardımı tümüyle kesilecek.

Yıllık 2 bin 897,17 TL olarak hesaplara aktarılan Bayram İkramiyesi ise yapılacak tenkisatla 3 bin 428 liraya indirilecek.

Günlük 240 TL olan Yemek Ücreti ile Yol Ücreti olarak belirlenen Mavi Akbil Bedeli değişmeyecek.

İŞÇİLER DELİRME NOKTASINDA

İBB’ye bağlı Ağaç A.Ş.’de yaşanan kıyımı gazetemize aktaran kaynaklarımız, yolsuzluk nedeniyle tutuklanan Genel Müdür Ali Sukas’ın talimatıyla vekâlete getirilen Psikolog Banu Saraçlar’ın, uyguladığı baskı ve mobbingle personeli delirme noktasına getirdiği öne sürüldü.

Öte yandan, yapılacak personel kiralama rezaleti ile “beyaz yakalılar” olarak lanse edilen mühendislerin ve mimarların sürgüne zorlanmasına kamuoyundan tepki yağarken, her fırsatta “işçi ve emekten yana olduğunu öne süren CHP zihniyetinin çirkin yüzünü” bir kez daha gözler önüne serdi.