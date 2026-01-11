'Avrupa devinin' foyası meydana çıktı! Almanya'da iki parmak kar marketleri boşalttı

  • İSTANBUL
Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Almanya’nın o meşhur "düzen" ve "disiplin" efsanesi, basit bir kar fırtınası uyarısıyla yerle bir oldu.

Gurbetçi bir vatandaşımızın paylaştığı görüntüler, modern batının zorluk karşısında ne kadar kırılgan olduğunu ve sözde medeniyetin nasıl bir kaosun eşiğinde beklediğini gözler önüne serdi.

 

"2-3 gün daha bu kaos sürse burası Orta Doğu’dan beter olur"

Sadece meteorolojik bir uyarı yapılmasına rağmen Almanların panikle market raflarını yağmaladığını, sokakların adeta bir hayalet şehre döndüğünü anlatan Türk vatandaşı, "2-3 gün daha bu kaos sürse burası Orta Doğu’dan beter olur" diyerek sistemin iç yüzünü deşifre etti.

Yıllarca dünyaya nizam verme iddiasında bulunan Avrupa’nın merkezinde, dondurucu soğuklar henüz bastırmadan yaşanan bu korku dolu bekleyiş ve gıda stoklama telaşı, batı toplumunun psikolojik çöküşünü kanıtladı.

Kar taneleri yere düşmeden başlayan bu panik dalgası, refah toplumunun aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı bir düzen üzerinde yürüdüğünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

 

1
