Duyarlı Alevilerden Leyla Şahin’e destek

HABER MERKEZİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın, TBMM Genel Kurulu’nda Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmelerin CHP sıraları ve CHP’ye yakın fondaş medya tarafından bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtılmasına Alevi Bektaşi derneklerinden güçlü bir tepki geldi. Dernekler, ortak bir basın açıklaması yayımlayarak Usta’ya yönelik başlatılan karalama kampanyasını sert ifadelerle eleştirdi. Açıklamada, “Sayın Leyla Şahin Usta’ya yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz” denilirken, Usta’nın Alevi toplumunu yakından tanıyan, Alevi inancına ve kültürüne saygılı bir siyasetçi olduğu özellikle vurgulandı.

SALDIRAN ZİHNİYETİ TANIYORUZ

Türkiye’de Alevi vatandaşlara yönelik açılımların en çok AK Parti tarafından yapıldığının belirtildiği açıklamada, Usta’ya yönelik eleştirilerin bilinçli ve kasıtlı olduğu belirtilirken, kendisinin Alevi inancına ve toplumuna dair duruşu net ifadelerle sahiplenildi. Açıklamada, “Biz biliyoruz ki; Leyla Şahin Usta, Aleviliği bilen, Alevileri tanıyan ve Alevilerin de ‘dostuna dost, düşmanına düşman olan’ yani tevella ve teberra ilkesiyle yaşayan samimi bir mümin canımızdır. Alevilik, İslam’ın özü ve Türkmen batınî yorumudur. Alevilerin dini İslam, kutsal kitabı Kur’an, peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’dır (s.a.a)” denildi. Hüseyin Gazi Vakfı Alevi Ocakları Federasyonu, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği, Hüseyin Gazi Alevi Bektaşi Cemevi Derneği, Ankara Alevi Birlik İmam Hüseyin Cemevi Derneği, Etimesgut Horasan Erenleri Derneği, Serçeşme Alevi Bektaşi Derneği, Mazlum Abdal Cemevi Derneği, Erenler Cemevi Derneği, Anadolu Kadın Erenleri Derneği ve Hacıbektaş Horasan Erenleri Derneği’nin imza attığı ortak açıklamada, Usta’ya yönelik saldırıların rastlantısal olmadığını belirtilerek, bu tutumun arkasında Alevi inancını kendi ideolojik ajandaları doğrultusunda araçsallaştırmak isteyen bir anlayışın bulunduğu ifade edildi.

ŞAHİN’E KEFİLİZ

Bu çevrelerin kimler olduğunun Alevi toplumu tarafından iyi bilindiği aktarılarak, şöyle devam edildi: “Leyla Şahin Usta’ya saldıran zihniyeti biliyoruz ve temsilcilerinin çoğunu çok iyi tanıyoruz. Bunlar, Ali’siz ve Ehlibeyt’siz bir anlayışı savunanlardır. Alevi inancını tarihsel köklerinden koparmaya çalışan bu yaklaşımı Alevi toplumu reddetmektedir. Yolumuzda dil, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yoktur. Yetmiş iki millete aynı nazarla bakarız. Yolumuz sevgi, muhabbet, şefkat ve erdem yoludur. Alevilik, çatışmanın değil birliğin adıdır.”

BİR VE KARDEŞ OLMALIYIZ

Ayrıca, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı başta olmak üzere Alevi kurumlarına yönelik ideolojik saldırıların Alevi toplumunun hafızasında derin izler bıraktığına işaret edilerek, bu girişimlerin samimiyetten uzak olduğu belirtildi. Türkiye’nin ve bölgenin hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çekildi. Birlik ve kardeşlik mesajının altı çizilen açıklama, “Vatanımız ateş çemberinin içindeyken, Suriye’nin bütünlüğü için Alevi-Sünni demeden birlik olmak varken; Alevi kimliği üzerinden kaos üretmeye çalışanlara fırsat verilmemelidir. Gazze’de süren katliama ses yükseltmek varken, ayrışmayı körükleyen söylemler kabul edilemez. “Biz Alevisi ve Sünnisi ile biriz. Hepimiz Müslüman Türk milletiyiz. Bir olursak iri ve diri oluruz. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun” sözleriyle son buldu.