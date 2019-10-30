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Spor

Yunanistan'dan skandal karar! Türk sporcunun sözleşmesi donduruldu

Yunanistan'ın AEK Hentbol Takımı, kalecisi Yunus Özmusul'a milli maçta asker selamı verdiği için para cezası uyguladı ve oyuncunun sözleşmesini 3 aylığına dondurdu.

2019-10-30 20:36:00 -
Yunanistan'dan skandal karar! Türk sporcunun sözleşmesi donduruldu

Yunanistan'ın AEK Hentbol Takımı, kalecisi Yunus Özmusul'un milli maçta asker selamı verdiği için para cezasına çarptırıldığını ve sözleşmesinin üç aylığına dondurulduğunu açıkladı. AEK Kulübünden yapılan açıklamada, Yunus Özmusul'dan alınacak paranın mültecilerle ilgili harcanacağı kaydedildi.

Durmuş Ali Tınkır'ın da sözleşmesi feshedilmişti

Olympiakos Hentbol Takımı ise dün yaptığı açıklamada, oyuncusu Durmuş Ali Tınkır'ın asker selamı verdiği için sözleşmesini feshettiğini açıklamıştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki son maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup etmiş, milliler maç sonunda asker selamı vermişti.

 

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