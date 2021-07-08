Yunanistan'dan skandal karar! "Türk" kelimesini yasakladılar

Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na yönelik sindirme politikaları sürüyor. Son olarak Batı Trakya'da, İskeçe Türk Birliği'nin (İTB), "Yunan mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına adaptasyonu"na yönelik yasal düzenlemeden sonra resmi statüsünün iadesi için açtığı dava, Yunanistan Yüksek Mahkemesince reddedildi.

"Türk" kelimesi geçen isimlerle dernek kurulmasını yasaklıyor

Yunanistan'ın 'Batı Trakya'da Türk yoktur' politikasının bir yansıması olarak nitelendirilen bu karar, Türk azınlık kurum ve kuruluşlarınca tepkiyle karşılandı.

İTB'nin resmiyetinin yeniden tescil edilmesine yönelik 38 yıldır sürdürdüğü ve AİHM tarafından haklı görülen hukuk mücadelesine Yunan mahkemelerinden olumlu cevap gelmemesi, demokrasi ve azınlık hakları kavramlarıyla bağdaşmıyor.

Batı Trakya Türkleri, bu tavra karşı tepki yürüyüşü düzenleyecek. TRT Haber'de yayınlanan Birinci Sayfa programına katılan İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, yıllardır süren bu mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunanistan AİHM'nin kararlarını uygulamıyor

Batı Trakya'da, isminde "Türk" kelimesi olduğu gerekçesiyle 1983'te mahkeme kararıyla kapatılan İTB, iç hukuk yollarının sonuçsuz kalmasıyla 2005'te konuyu AİHM'e taşımıştı. 2008'de karara bağlanan davada, AİHM, Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasıyla "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin ihlal edildiği" görüşüne vararak Yunanistan'ı mahkum etmişti. İTB,'nin AİHM kararına dayanarak, resmi statüsünün iadesi için açtığı dava Yunan mahkemelerince reddedilmişti.

Yunan mahkemelerinin, AİHM kararlarına adaptasyonuna yönelik yasal düzenleme, muhalefet partilerinin itirazı üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda, karar uygulanmayabilir." ifadesi eklenerek 2017'de Yunan Parlamentosunda onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı. AİHM ise Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti. Mahkeme, derneklerin amaçlarının ülkede etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak olsa bile bunun demokratik toplum için tehdit olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varmıştı.

Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Türklerinin 10 Temmuz Cumartesi günü bu tavra karşı tepki yürüyüşü düzenleyeceklerini söyledi ve "Demokratik eylem haklarımızı kullanarak gösteri düzenleyeceğiz" dedi.

Batı Trakya Türkleri'nin birçok sorunla karşılaştığını ifade eden Ahmetoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Yunanistan bizim etnik ve milli kimliğimizi kabul etmeli. Azınlık eğitimleri ve seçilmiş müftülerimizin sorunları var. Bunlar tanınmıyor. Vakıflarımız yarım asırdan fazla 'işgal' altında. Kendi vakıflarımızı yönetemiyoruz. Kapatılan azınlık okullarımız var. En önemli sorunlarımızdan birisi ekonomi. Yunanistan'da en yüksek işsizliği olduğu bölgedir İskeçye ve Gümülcine. Yunanistan'da en düşük gelirler bu bölgelerde. Yani Batı Trakya Türkleri'nin yaşadığı bölgeler. Çocuklarımıza okul binası istiyoruz, bunu bile alamıyoruz. Bodrum katında eğitim gören çocuklarımız var."