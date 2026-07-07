Acun Ilıcalı’dan dikkat çeken hamle! Hull City’de sportif direktör Okan Özkan oldu
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevine Türk futbolunun yakından tanıdığı Okan Özkan’ı getirdi.
Hull City, Premier Lig hedefi doğrultusunda idari kadrosunu Türk futbolundan bir isimle güçlendirdi. Premier Lig’in yeni takımı, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi.
Daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan ve son olarak futbol koordinatörü olarak çalışan Okan Özkan, geçtiğimiz sezon Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev yaptı. Premier Lig hedefi doğrultusunda idari kadrosunu güçlendiren Hull City, Okan Özkan'a sportif direktörlük teklifinde bulundu. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından genç futbol adamı, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.
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