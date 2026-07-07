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Kars'ta kuvvetli sağanak sel getirdi

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IHA Giriş Tarihi:

Kars'ta kuvvetli sağanak sel getirdi

Kars’ta etkili olan kuvvetli sağanak sel ve taşkınlara yol açtı. Bir köy yolu ulaşıma kapanırken, çevredeki tarım arazileri sular altında kaldı.

#1
Foto - Kars'ta kuvvetli sağanak sel getirdi

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Polat köyde etkili olan sağanak yağmurun ardından debisi hızla yükselen dere ve akarsular, beraberinde taşıdığı çamur, taş ve kaya parçalarıyla bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Kars'ta kuvvetli sağanak sel getirdi

Polat köyü mevkisinde bulunan köprü ve bağlantı yolu sel sularının etkisi altında kalırken, su seviyesinin karayolu kotuna ulaşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kalırken, vatandaşlar da yolda yürümekte güçlük çekti.

#3
Foto - Kars'ta kuvvetli sağanak sel getirdi

Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Kars genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

#4
Foto - Kars'ta kuvvetli sağanak sel getirdi

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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