12 Dev Adam’ın eleme takvimi belli oldu! Dünya Kupası yolunda ilk rakip Litvanya

A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2'nci tur J Grubu'ndaki maç takvimi netleşti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 2'nci turdaki ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü Litvanya'yı konuk edecek. Milliler, 31 Ağustos Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Erkek Milli Takımı, 26 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya ile karşılaşmasının ardından 29 Kasım Pazar günü İzlanda'yı sahasında ağırlayacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son iki maçında ise 26 Şubat 2027 Cuma günü deplasmanda Litvanya ile, 1 Mart 2027 Pazartesi günü de sahasında İtalya ile karşı karşıya gelecek.