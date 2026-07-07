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Dünya Ankara'da Trump'ı kızdıracak çıkış: Satılık değil
Dünya

Ankara'da Trump'ı kızdıracak çıkış: Satılık değil

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara'da Trump'ı kızdıracak çıkış: Satılık değil

Başkent Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD Başkanı Trump'ın göz diktiği Grönland'ın satılık olmadığını yineledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın satılık olmadığı mesajını tekrarladı.

36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland, ABD'nin kontrolünde olmalı" görüşünü yeniden gündeme getirmesine ilişkin Danimarka basınına açıklamada bulundu.

 

Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın ABD'nin bir parçası olmak istemediğini ifade eden Frederiksen, "Grönland elbette satılık değil. Bunu en başından beri açıkça belirttik." dedi.

Frederiksen, NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini aktardı.

Trump, bugün Ankara'da yaptığı açıklamada, Grönland meselesini yeniden gündeme getirerek Grönland'ın ABD için önemli olduğunu ve ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini söylemişti.

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