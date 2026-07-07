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Spor Dünya Kupası’nda kalesini gole kapattı! Unai Simon adım adım rekora yürüyor
Spor

Dünya Kupası’nda kalesini gole kapattı! Unai Simon adım adım rekora yürüyor

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Dünya Kupası’nda kalesini gole kapattı! Unai Simon adım adım rekora yürüyor

İspanya’nın file bekçisi Unai Simon, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda çıktığı 5 maçta 9 kurtarış yaparak gol yemedi ve turnuva tarihinin en özel kaleci performanslarından birine yaklaştı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda İspanya kalesi Unai Simon’la geçit vermiyor. Dünya Kupası’nda şu ana kadar 9 kurtarış yapan Unai Simon, oynadığı 5 maçta gol yemeyerek kalesini gole kapattı. 29 yaşındaki file bekçisi, bu performansıyla gol yemeden en fazla maç tamamlayan kaleciler arasına adını yazdırmayı başardı. Simon, 2022 ve 2026 Dünya Kupa’larında toplamda görev aldığı 9 karşılaşmanın 7’sinde kalesini gole kapattı.

 

Unai Simon, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadar çıktığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Bir dünya kupasında 5 maçta kalesini gole kapatan diğer kaleciler Taffarel, Jan Jongbloed ve Fabien Barthez ve Iker Casillas idi. Unai Simon FIFA 2026 Dünya Kupası’nın sonraki turlarında bir maç daha kalesini gole kapatırsa bir dünya kupasında gol yemeden en fazla maç tamamlayan kaleci olarak başarıya imza atacak.

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