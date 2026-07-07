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Kars'ta kuvvetli sağanak sel getirdi Kars'ta kuvvetli sağanak dehşet saçtı! Köprüler çöktü, yollar nehre döndü! Jandarma ve MİT'ten İzmir'de dev operasyon! 25 yıl hapis cezası bulunan zehir taciri sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı Oğuz Murat Aci davasında ilk duruşma yarın: Firari katil Timur Cihantimur hesap verecek Okyanus önüne 575 kilometrelik dev duvar örüyorlar Haluk Bayraktar'dan NATO mesajı Borsa İstanbul kazandırdı
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Kars'ta kuvvetli sağanak dehşet saçtı! Köprüler çöktü, yollar nehre döndü!

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Kars'ta kuvvetli sağanak dehşet saçtı! Köprüler çöktü, yollar nehre döndü!

Kars’ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış, bölgede sel ve taşkınlara neden olarak hayatı felç etti.

#1
Foto - Kars'ta kuvvetli sağanak dehşet saçtı! Köprüler çöktü, yollar nehre döndü!

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Polat köyde etkili olan sağanak yağmurun ardından debisi hızla yükselen dere ve akarsular, beraberinde taşıdığı çamur, taş ve kaya parçalarıyla bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Kars'ta kuvvetli sağanak dehşet saçtı! Köprüler çöktü, yollar nehre döndü!

Polat köyü mevkisinde bulunan köprü ve bağlantı yolu sel sularının etkisi altında kalırken, su seviyesinin karayolu kotuna ulaşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kalırken, vatandaşlar da yolda yürümekte güçlük çekti.

#3
Foto - Kars'ta kuvvetli sağanak dehşet saçtı! Köprüler çöktü, yollar nehre döndü!

Öte yandan Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Kars genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Yetkililer, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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