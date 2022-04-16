Yunanistan'dan skandal karar! Bir alçaklık daha yaptılar

Yunanistan’ın Ta Nea gazetesinin haberine göre, ülkedeki 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kanada, Almanya ve Belçika’ya gitti.

İstanbul Sancaktepe'deki General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'ndaki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli olan ve 16 Temmuz 2016 sabahı, darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine 11308 kuyruk numaralı S-70 helikopteriyle Yunanistan'a kaçan Binbaşı pilotlar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, Yüzbaşı pilotlar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Uğur Uçan ve Süleyman Özkaynakçı, Astsubay teknisyenler Bilal Kurugül ve Mesut Fırat firar eden darbeciler arasında yer almıştı.

Yunanistan´ın en saygın gazetelerinden biri olan Ta Nea’nın manşetinde yer alan haberde, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi, Yunanistan’dan ayrıldı.

Akrabalarının yanına gittiler

Almanya, Belçika ve Kanada’daki akrabaları ve bazı FETÖ üyeleriyle iletişime geçen kişiler geçen yaz Yunanistan’ı terk ederek yakınlarının yanına gitti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı asker hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede, tüm sanıkların, "Anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca Yunanistan'a askeri helikopterle kaçan 8 sanık için de "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten hapis cezaları da istendi.

Yargılama sonucunda, 1 Şubat 2019 tarihli duruşmada mahkeme heyeti, Yunanistan'a kaçan firari 8 sanığın dosyasını ise ayırdı.