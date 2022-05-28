Yunanistan'dan skandal adım! Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Euronew Türkçe ve AFP ajansının aktardığına göre, Yunanistan’ın BM’deki Temsilcisi Büyükelçi Maria Theofili, Guterres’e gönderdiği 4 sayfalık mektupta, “Türkiye’nin Ege denizindeki adalarda Yunanistan’ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve bölgeyi istikrarsızlaştıran düşmanca ve revizyonist bir politika izlediğini” iddia etti. Mektupta, Türkiye, eylemleriyle bölgede barış ve istikrara zarar vermekle suçlandı.

Mektupta, “Yunanistan, Türkiye’yi, yasal olarak asılsız ve tarihsel olarak yanlış iddialarla Yunanistan’ın Ege adaları üzerindeki egemenliğini sorgulamaya son vermeye ve Yunanistan’ı savaşla tehdit etmekten kaçınmaya davet eder” ifadeleri yer aldı.

Bardağı taşıran damlalar

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında, Atina’nın hamleleri nedeniyle ciddi gerginlik yaşanıyor. Atina, ev sahipliğini yaptığı NATO tatbikatına Türkiye’yi dahil etmemesi, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in ABD ziyaretinde Türkiye’ye F-16 verilmemesi yönünde talepte bulunması, bardağı taşıran damlalar olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke hükümetleri arasında yapılması öngörülen toplantıyı iptal etmiş, Miçotakis’le artık görüşmeyeceğini bildirmişti.

‘Üçüncü kişileri sokmayalım'

Edinilen bilgiye göre; Erdoğan başkanlığında düzenlenen MYK toplantısında, Miçotakis’in ABD Kongresi’nde yaptığı konuşma gündeme geldi. Erdoğan’ın, “Yunanistan’la stratejik işbirliği görüşmeleri yapabilirdik ama son açıklamalarından sonra onu da değerlendirmemiz gerekir. Miçotakis ‘Üçüncü kişileri bu işin içine sokmayalım’ dedi, gitti, ABD ile bu konuyu konuştu. Stratejik işbirliği ve ortaklık meselesini mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor”diye tepki gösterdiği öğrenildi

Miçotakis'ten cevap

Miçotakis bir soru üzerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmayacağımı, ya da Türkiye’nin revizyonist güç gibi davranmasını uluslararası alanda dile getirmeyeceğimi zannediyorsa, yanlış yapıyor” dedi. Miçotakis, “Komşularımızla iletişimi kesecek taraf biz olmayacağız” diye de ekledi.