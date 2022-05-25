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Dünya Yunanistan'dan Rusya'dan doğal gaz alımı açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan Rusya'dan doğal gaz alımı açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'dan doğal gaz almak için çok yüksek ücretler ödendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 16:41:00 -
Yunanistan'dan Rusya'dan doğal gaz alımı açıklaması

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomi Forumu kapsamında Borge Brende'nin sorularını özel oturumda yanıtlayan Miçotakis, Yunanistan ekonomisine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya hidrokarbon kaynaklarına olan bağımlılığından bir an evvel kurtulması gerektiğini belirterek yenilenebilir enerji kaynaklarına vurgu yapılıp enerji çeşitliliğinin artırılması gerektiğini savundu.

"Rusya'ya aşırı yüksek gaz bedeli ödüyoruz"

AB'nin toplu doğal gaz alımı yapması gerekliliğine inandığını ifade eden Miçotakis, "Rusya'ya doğal gaz için astronomik ücretler ödüyoruz. Bunlar gaz piyasasının gerçeklerini yansıtmıyor." dedi.

Miçotakis, Ukrayna savaşının ardından AB'nin savunmaya daha çok eğilmesi gerektiğini söyleyerek "Daha çok harcamamız gerek ancak daha akıllıca harcamalıyız. Savunma sistemlerimize bakmalıyız, daha çok müşterek çalışma imkanlarına sahip olmalıyız." diye konuştu.

Yunanistan'ın, AB'nin stratejik bağımsızlığından yana olduğunu belirten Kiryakos Miçotakis, "Avrupa'nın NATO'nun katılımı olmaksızın kendi kendine hareket etmesi gereken zamanlar olacaktır." ifadesini kullandı.

Miçotakis, AB'nin kendi savunmasını güçlendirmesinin, NATO'nun da güçlenmesi anlamına geleceğini söyledi.

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