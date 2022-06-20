Yunanistan’dan olay açıklama: Erdoğan, Mustafa Kemal’in yapamadığını yapıyor!
Adaları silahlandırarak gerginliği tırmandıran Yunanistan’ın ikiyüzlü hamlesine karşı Türkiye’nin attığı adımları ‘tehdit’ olarak tanımlayan Yunan general, “Erdoğan Mustafa Kemal’in yapamadığını yapıyor” dedi.
Batı’nın ve ABD’nin gazıyla iyice şımararak bölgede at koşturmaya çalışan Yunanistan, Lozan Antlaşması ile silahsızlandırılan tartışmalı adalara askeri yığınaklar yapmaya devam ediyor.
Adaları silahlandırıp Ege Denizi’ni ısıtan Yunanistan, Türkiye’nin haklı argümanları karşısında da korkuya kapılıyor. Türkiye’nin yapılan alçaklıklar karşısında attığı uluslararası hamleleri itibarsızlaştırmaya ve haksız göstermeye çalışan Yunanistan, söz konusu adımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savaş ortamı oluşturmaya çalıştığını iddia etti.
“Erdoğan, Mustafa Kemal’in yapamadığını yapıyor”
Söz konusu iddiaları çıktığı televizyon programında dillendiren Yunan general, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mustafa Kemal’in yapamadığını yaptığı yönünde ifadelerde de bulundu.