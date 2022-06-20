  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan’dan olay açıklama: Erdoğan, Mustafa Kemal’in yapamadığını yapıyor!
Dünya

Yunanistan’dan olay açıklama: Erdoğan, Mustafa Kemal’in yapamadığını yapıyor!

Adaları silahlandırarak gerginliği tırmandıran Yunanistan’ın ikiyüzlü hamlesine karşı Türkiye’nin attığı adımları ‘tehdit’ olarak tanımlayan Yunan general, “Erdoğan Mustafa Kemal’in yapamadığını yapıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 14:59:00 -

Batı’nın ve ABD’nin gazıyla iyice şımararak bölgede at koşturmaya çalışan Yunanistan, Lozan Antlaşması ile silahsızlandırılan tartışmalı adalara askeri yığınaklar yapmaya devam ediyor.

Adaları silahlandırıp Ege Denizi’ni ısıtan Yunanistan, Türkiye’nin haklı argümanları karşısında da korkuya kapılıyor. Türkiye’nin yapılan alçaklıklar karşısında attığı uluslararası hamleleri itibarsızlaştırmaya ve haksız göstermeye çalışan Yunanistan, söz konusu adımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savaş ortamı oluşturmaya çalıştığını iddia etti.

“Erdoğan, Mustafa Kemal’in yapamadığını yapıyor”

Söz konusu iddiaları çıktığı televizyon programında dillendiren Yunan general, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mustafa Kemal’in yapamadığını yaptığı yönünde ifadelerde de bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23