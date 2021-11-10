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Gündem Yunanistan’dan küstahlık! Türkiye hepsini kurtardı
Gündem

Yunanistan’dan küstahlık! Türkiye hepsini kurtardı

Yunanistan sahil güvenlik unsurları Türk kara sularına 57 düzensiz göçmen itti. Göçmenler Muğla’da sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:43:00 -
Yunanistan’dan küstahlık! Türkiye hepsini kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 57 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 57 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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