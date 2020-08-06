Yunanistan'dan küstah çağrı!

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına karşı Avrupa'dan beklediği desteği bulamayan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerine mektup gönderdi.

Sakellaropulu, aralarında Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matterala’nın da bulunduğu 14 AB üyesi ülke liderine gönderdiği mektubunda, Türkiye’nin söz konusu kararına karşı Avrupa'nın "sesini yükseltmesi ve bunu kınaması gerektiğini" ileri sürdü

Sakellaropulu, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının "bir fetih, hoşgörüsüzlük, içine kapanma ve kuşkuculuk sembolü olduğu" şeklinde iddialarda bulundu.

Mektubunda, bu mekanın, "Avrupa'nın ortak mirasının bölünmez bir parçası olduğunu" savunan Sakellaropulu, "Türkiye’yi, bu kararı gözden geçirmeye ve iptal etmeye çağırmaktan vazgeçmemeliyiz." diye küstah bir çağrı yaptı.