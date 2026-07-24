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Gündem Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Bilişim şirketi sahibi tutuklandı!
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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Bilişim şirketi sahibi tutuklandı!

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Bilişim şirketi sahibi tutuklandı!

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında sıcak saatler yaşanıyor. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 17'ye yükselirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Dün sabah düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, hafriyat işiyle uğraşan O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİŞİM ŞİRKETİNİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca bugün adliye sevk edildi. Sevk sırasında ‘Katil' diye bağırarak şüphelilere saldırmak isteyen aile yakınını polis ekipleri tutarak sakinleştirdi.

Aca çıkarıldığı mahkemece ‘Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma suçu,’ ile ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!

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Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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