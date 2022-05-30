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Dünya Yunanistan'dan kaçak göçmenler için yeni adım! Sınırda...
Dünya

Yunanistan'dan kaçak göçmenler için yeni adım! Sınırda...

Türkiye'yi sürekli olarak ABD ve AB'ye şikayet eden Yunanistan'on kaçak göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla Dedeağaç'a örülen duvarın uzatılması için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 12:02:00 -
Yunanistan'dan kaçak göçmenler için yeni adım! Sınırda...

Yunanistan, Dedeağaç’taki Türkiye sınırında örülen duvarın uzatılması için harekete geçti.

 

Türkiye'yi ABD'ye şikayet eden Yunanista'dan sınırdaki kaçak göçmenlerin geçişine karşı dikkat çeken bir hamle geldi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Miterakis, Skai kanalına yaptığı açıklamada halihazırda 35 km. olan çelik beton duvarın 80 km. daha uzatacaklarını duyurdu.

Miterakis bu sayede, Dedağaç’taki güvenliğin de artırılmasının planlandığı bildirdi.

Bu açıklama, Ankara ile Atina arasındaki gerginliğin tırmandığı bir dönemde geldi.

İki NATO üyesi ülke, Akdeniz’deki sondaj ve hava sahası ihlalleri konusunda son dönemde anlaşmazlık yaşıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD Kongresi’ndeki açıklamalarını eleştirerek “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” demişti.

Atina yönetimi, Erdoğan'ın 2020 yılındaki gibi göçmenleri baskı aracı olarak kullanmasından endişe ediyor.

Yunanistan, sadece bu yıl içerisinde 40 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.

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