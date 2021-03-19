Yunanistan'dan insanlık dışı hareket! Kelepçeleyip ölüme attılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin 7 göçmenin ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, can yeleği olmadan denize ölüme attığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Çeşme ilçesi Kara Abdullah Burnu açıklarında ölüme terk edilen göçmenlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin bu gece 7 göçmeni darbedip, eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attığını bildirdi.
Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 2 göçmenin sağ kurtarıldığını, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Soylu, "Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.
Görüntüleri paylaştı
Bakan Soylu, Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenlerin kurtarılma anı ve tedavi gördükleri hastanedeki görüntülerini de paylaştı. Görüntüde hastanede tedavi altına alınan göçmenlerin ellerinde kelepçe olduğu görüldü.
Videoda yer alan Muhammed isimli göçmen, 16 Mart'ta Çeşme'ye geldiklerini, sonra Yunanistan'a Sakız Adasına gittiklerini anlatarak, "Orada 2 gün kaldık. Sonra telefonlarımızı, paramızı aldılar, dövdüler. 7 kişiydik. Ayaklarıyla attılar. Ellerimizde kelepçeler vardı" dedi.
İçişleri Bakanlığı son durumu paylaştı
İçişleri Bakanlığı, İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 3 göçmenin sağ kurtarıldığı belirtilirken, 1 göçmeni arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.