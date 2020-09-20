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Siyaset Yunanistan'dan 'hac' kışkırtması! Türkiye harekete geçti... Erdoğan gerekeni yapacak
Siyaset

Yunanistan'dan 'hac' kışkırtması! Türkiye harekete geçti... Erdoğan gerekeni yapacak

Doğu Akdeniz’de Türkiye’den tokadı yiyen Yunanistan, sınırdaki Yeni Bosna köyüne dev haç heykeli dikerek skandal bir provokasyona imza atmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başında Almanya Başbakanı Merkel ile yapacağı görüşmede konuyu gündeme getireceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:51:00 - 2020-09-20 10:52:48
Yunanistan'dan 'hac' kışkırtması! Türkiye harekete geçti... Erdoğan gerekeni yapacak

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kendi kara sularına hapsetmek isteyen Yunanistan, Fransa’nın da desteğiyle provokatif hamleler gerçekleştirmişti.

Türkiye’nin haklarından vazgeçirtmek isteyen Atina yönetimi masaya oturmayı redderek adaları uluslar arası anlaşmalar gereği asker bulundurulması yasak olan adalar silahlandırmıştı.

Antalya’ya 2 km uzaklıkta bulunan Meis adasına da asker çıkartan Yunanistan, masada ve sahada bileğini büken Türkiye’yi provokatif girişimlerle tahrik etmeye çalışıyor.

"Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak"

Son olarak Atina yönetimi Yunanistan ile Türkiye arasında bulunan sınır köylerinden birisi olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikti.

Işıklandırılan 15 metre yüksekliğindeki devasa haçın açılışı geçtiğimiz gün papazların duaları eşliğinde törenle gerçekleştirildi. Haç, Türkiye’den görülecek şekilde ışıklandırıldı.  Skandal törende konuşan papazlar "Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak" diyerek amaçlarını açıkça belli etmişti.

Erdoğan gündeme getirecek

Ankara, provokasyonla ilgili araştırmalarını sürdürürken diplomatik kanallar aracılığıyla da tepkisini dile getirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı kritik görüşmede konuyu masaya getirmesi bekleniyor.

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