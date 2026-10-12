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Kültür - Sanat Yaptığı 45 hamamdan 30'u yok oldu! Mimar Sinan yapımı harabeye dönen hamam ayağa kaldırılacak!
Kültür - Sanat

Yaptığı 45 hamamdan 30'u yok oldu! Mimar Sinan yapımı harabeye dönen hamam ayağa kaldırılacak!

Yeniakit Publisher
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Yaptığı 45 hamamdan 30'u yok oldu! Mimar Sinan yapımı harabeye dönen hamam ayağa kaldırılacak!

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserlerinden Cibali Hamamı restore ediliyor.

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserlerinden Cibali Hamamı restore ediliyor.

1582 senesinde Osmanlı Sultanı II. Selim’in eşi Nurbânû Sultan tarafından vakıf eseri olarak usta mimara inşa ettirilen hamam, Cumhuriyet devrinde özel mülkiyete geçtikten sonra kereste deposu olarak kullanılmış ve nihayetinde harabe hâline gelmişti. Tarihî yapının içler acısı durumu kamuoyunda tartışmalara sebep olmuştu.

 

2 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKMIŞTI

2024’te 2 milyon dolara satışa çıkarılan eseri, sanat merakıyla tanınan iş adamı Kaan Altınkılıç satın aldı. Altınkılıç’ın bir restorasyon planı hazırlattığı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulan bu plan doğrultusunda yapının önümüzdeki sene ihya edilmesinin düşünüldüğü ifade edildi.

 

BETONDAN BÖLÜM İNŞA ETMİŞLER

Yıkılmak üzere olduğu söylenen tarihî hamamın içerisine önceki yıllarda betondan bir bölüm inşa edildiği ve farklı ekler yapıldığı görülüyor. Söz konusu restorasyonda ise bu ilavelerin kaldırılıp yapının orijinal hâline çevrilmesi düşünülüyor. Ancak hamamın orijinal hâline dair elde çok az görsel doküman olması, restorasyonu zorlaştırıyor. Restorasyondan sonra Cibali Hamamı’nın hangi fonksiyonla kullanılacağı ise henüz belli değil. Ancak mekânın geleneksel dokusuna uygun eserlerin sergileneceği bir sanat galerisine dönüştürülebileceği konuşuluyor.

 

SİNAN’IN İSTANBUL’DA 30’A YAKIN HAMAMI KAYBOLDU

Mimar Sinan’ın sadece İstanbul ve çevresinde 45 hamam yaptığı düşünülüyor. Bunlardan sadece 16 adedinin günümüze ulaştığı görülüyor. Diğer eserler ise Mimar Sinan’ın onlarca eseri gibi tarihe karıştı.

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