Yunanistan'dan göçmenlere insanlık dışı muamele!
İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarından Türkiye kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarından Türkiye kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türkiye kara sularına itilen 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO