Yunanistan'dan flaş S-400 açıklaması: Türkiye ile çatışma tehlikesi...
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye yalnızca Yunanistan için değil, tüm bölgesi için Rusya'dan S-400 aldı. Çatışma tehlikesi görmüyoruz" dedi.28 Temmuz 2019 Pazar 23:13
Yunanistan'da seçmen 7 Temmuz'da seçimini yaptı ve Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi (YDP) iktidara geldi. 8 Temmuz'da kabinesini açıklayan Miçotakis'in yardımcısı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Israel Hayom'dan Eldad Beck'e konuşan Yunanistan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin S-400 konusunda kararlı davrandığını belirterek, "Türkiye yalnızca Yunanistan için değil, tüm bölgesi için Rusya'dan S-400 aldı. Kararlı ve batılı bir Türkiye'yi tercih ederdim. Büyük bir çatışma tehlikesi görmüyorum. Şu anki durumu korkmadan ve panik yapmadan izliyoruz" ifadelerini kullandı.
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