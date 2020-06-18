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Dünya

Yunanistan'dan flaş itiraf: Hulusi Akar haklı

Yunan basını, "Matematiksel olarak, Yunanistan'ın bizimle bir savaş istediğini sanmıyorum" açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a destek verdi. Yunan basınında yer alan makalede "Akar elbette haklı" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:32:00 - 2020-06-18 14:43:00
Yunanistan'dan flaş itiraf: Hulusi Akar haklı

İEidiseis'te yer alan Thanos Dokos imzalı makalede son dönemde yaşanan Türk-Yunan ilişkilerine yer verildi.

"Hulusi Akar elbette haklı"

Dokos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Matematiksel olarak, Yunanistan'ın bizimle bir savaş istediğini sanmıyorum" sözleri için haklı yorumunu yaptı.

"Türkiye bölgesel güç"

Dokos, makalede Türkiye’nin dengenin değiştiği, geleneksel aktörlerin etkilerinin bir kısmını kaybettiği ve güç dengesinin yeniden dağıtıldığı bir bölgede bölgesel bir güç olma durumunda olduğunu belirtti.

"Doğu Akdeniz’de işbirliğine gidilmeli"

Doğu Akdeniz'de işbirliğine gidilmesi gerektiği belirtilen makalede “AB-Türkiye ilişkisi Yunan çıkarlarını koruyacak şekilde şekillenmeli” ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan Savunma Bakanı’nın “Türkiye’yle savaşmaya hazırız” sözü için “Yunanların Türkiye’yle savaşmayı isteyeceğinin matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum” demişti.

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