Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yunanistan'dan firari fetöcüler için skandal karar!

Yunanistan Danıştayı, 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:40
Yunanistan'dan firari fetöcüler için skandal karar!

Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri besleyen Yunanistan bir skandala daha imza attı.
Yunanistan Danıştayı, 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı

15 TEMMUZ'DA YUNANİSTAN'A KAÇTILAR
8 FETÖ'cü asker 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma hakkı istemişti. Firari askerler 15 Temmuz'dan beri Yunanistan'da tutuklu halde bulunuyor.

YUNANİSTAN FETÖ'CÜLERİ TESLİM ETMİYOR

Öte yandan Yunanistan Yüksek Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:40
  1. Yunanistan
  2. fetö

YORUM YAZ

  • Vatansever Vatansever 4 sa önce
    Yav etmesinler vatansız gebersinker kafirler Bizde zaten askerlerini vermeyecez
  • vatan severvatan sever4 sa önce
    bri iki yüzlü yunanlı soytyarılar siz hainleri vermezsinizama iki asker için avrupa birlgine ağlayarakbizden hukuku çiğnetmeyekadara alçalacaksnizbide karşımıza çıkıp konuşcaksinizsoytarılar sizihaddinizi bilin haddiniziyoksa biz biliriz ne yapacağımızı soytarılar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye resmen istedi
  1. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
  2. Adıyaman'da servis beklerken canından..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  4. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  5. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  6. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  7. Kırgızistan'da hükümet düştü
  8. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  9. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  10. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  11. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  12. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
  14. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
  15. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
  16. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
  17. "Spora değil, skora önem veren bir..
  18. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
  19. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
  20. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum