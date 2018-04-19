Yunanistan'dan firari fetöcüler için skandal karar!

Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri besleyen Yunanistan bir skandala daha imza attı.

Yunanistan Danıştayı, 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı



15 TEMMUZ'DA YUNANİSTAN'A KAÇTILAR

8 FETÖ'cü asker 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma hakkı istemişti. Firari askerler 15 Temmuz'dan beri Yunanistan'da tutuklu halde bulunuyor.



YUNANİSTAN FETÖ'CÜLERİ TESLİM ETMİYOR



Öte yandan Yunanistan Yüksek Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.