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Dünya Yunanistan'dan doğalgaz adımı
Dünya

Yunanistan'dan doğalgaz adımı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, doğalgaz arama faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 17:45:00 -
Yunanistan'dan doğalgaz adımı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, özel sektörden yatırımcılar ile birlikte doğalgaz arama faaliyetlerine hız vereceklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, özel sektörden yatırımcılar ile birlikte doğalgaz arama faaliyetlerine hız vereceklerini söyledi.

Doğalgazda Rusya'ya bağımlılığı azaltmak isteyen Avrupa'nın bir enerji merkez haline gelmek istediklerini ifade eden Başbakan Miçotakis, kullanabilecekleri doğalgaz rezervleri olup olmadığı konusunda 2023 yılına kadar net bir fikir sahibi olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Miçotakis, "Eğer ciddi miktarda doğalgaz rezervi bulursak, ithalatın yerine kendi ulusal servetimizi koyacağız" dedi.

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