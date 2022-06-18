Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) temasları sırasında Türkiye'ye yönelik 'Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) temaslarda bulunuyor. Rum basınında yer alan habere göre, Miçotakis, Rum kesimi ziyaretinde ilk olarak GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Rum Başbakanlık Sarayı'nda yapılan görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Miçotakis, görüşmede, büyük ölçüde Ukrayna'daki Rus saldırıları sonucunda ortaya çıkan jeopolitik kışkırtmaların önlenmesi için ortak koordinasyonu teyit ettiklerini söyledi.

Miçotakis, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler karşısında da eylemlerini koordine edeceklerini savundu.

Türkiye ile yaşanan gerginlik konusunda Miçotakis, "Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

Anastasiadis de Yunanistan tarafından verilen tam dayanışma için teşekkürlerini ifade ederek, aynı taktik ve politikayı yürüttüklerini, uluslararası hukuk, müttefikleri ve AB üyesi olmalarının kendilerini koruduğunu savundu.

Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri ve Kıbrıs konusunun da ele alındığı kaydedildi.

Miçotakis'in Kıbrıs Rum kesiminde başka temaslar da yapması öngörülüyor.