Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Bunu yapmamız çok büyük bir hataydı

MeRA25 Genel Sekreteri Yanis Varoufakis, Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan savunma anlaşmasına tepki gösterdi.

"Türkiye uçak gemisi inşa ediyor"

Varoufakis, "Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın Pasifik'te fikir ayrılığına düştüğü bir zamanda Miçotakis, Macron'un acısını dindirmek için Yunanistan'ı borca batırıyor. Bu ülke daha iyisini hak ediyor" dedi.

Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına girilmesinin bir hata olduğundan bahseden Varoufakis, "Sözde müttefiklerimizin kaprislerine, bir ücret karşılığında bile olsa boyun eğmeyelim" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uçak gemisi inşa ettiğine dikkat çeken Varoufakis, "Atina hükümeti bunu yapabilir mi?" diye sordu.

Yunanistan'ın Fransa'dan fırkateyn alma kararına SYRIZA'dan tepki

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, özellikle Türkiye ile gerginlik yaşanan bir dönemde ordunun caydırıcı gücünün artırılmasından yana olsalar da, bunun egemenlik haklarının korunacağı ulusal bir strateji ile ülkenin ekonomik ve sosyal dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği savunuldu.

"10 milyar avroyu aşan bir silah alımı Yunanistan'ın borç yükünü artırdı"

"Hükümetin kararsızlıkları ve bunun akabinde gerçekleştirilen silahlanma alımları, 2020 sonbaharında ülkeyi sadece savunma ve diplomasi alanında desteksiz bırakmakla kalmadı, ülkeyi 10 milyar avroyu aşan bir silah alımı sürecine sokarak, bugün Yunanistan gibi yüklü borcu olan bir ülke için ödenecek bedeli artırdı. Deniz Kuvvetlerimiz için gerekli olan fırkateynler ve Hava Kuvvetlerimiz için gerekli olan F-16 modernizasyonu dışında, diğer silahlanma seçeneklerinin ne kadar öncelikli olduğunu ve ekonomimizin dayanıklılık gücüne oranla harcama sınırımızı ne kadar aştığını, bu çerçevede merak ediyoruz."

Yunanistan Fransa'dan 3 fırkateyn satın alacağını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bu sabah Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Yunanistan'ın Fransa'dan üç Belharra tipi fırkateyn alacağını, gerekli görülürse bu sayının dörde çıkarılabileceğini açıklamıştı.

star.com.tr