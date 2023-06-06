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Dünya Yunanistan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye bunu kullanmıyor
Dünya

Yunanistan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye bunu kullanmıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-06 19:31:00 -
Yunanistan'dan beklenmedik çıkış: Türkiye bunu kullanmıyor

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Vekili Haralambos Lalousis, "Türkiye'nin göçü bir araç olarak kullanmıyor" dedi.

Batı'dan zaman zaman Türkiye'nin göçü "araç" olarak kullandığına yönelik iddialar öne sürülüyor.

Bu iddiaların arkasındaki ülkelerden biri de Yunanistan oldu. Türkiye'nin komşusu, tekrar göçmen akınıyla karşılaşmaktan endişe ediyor.

Atina'dan yapılan benzer çerçevedeki ifadelerin aksine, bu kez bir açıklamaya imza atıldı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Vekili Haralambos Lalousis, Türkiye'nin göçü bir araç olarak kullandığına inanmadığını söyledi.

"Türkiye'nin göçü araçsallaştırdığını düşünmüyorum"

ERT televizyonuna konuşan Lalousis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
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Türkiye'nin göçü bir araç olarak kullandığına inanmıyorum. Göçün, Türkiye tarafından araçsallaştırıldığını düşünmüyorum.

"Yabancıların girişine karşı tüm önlemler alındı"

Yunan vatandaşlarının güvenliği ve göç gibi çeşitli konularda yerel makamlarla ve güvenlik güçleriyle temas kuracağını belirten Lalousis, şunları ifade etti:

Yunan polisi, Yunan ordusuyla uyumlu bir iş birliği içinde. Uyanık ve teyakkuz halindeler.

Yabancıların ülkemize herhangi bir yasa dışı geçiş girişimini önlemek için gerekli tüm önlemler alınmış durumda.

"AB'nin de sınırlarını koruyoruz"
Yunan Bakan, Avrupa Birliği'nin (AB) de sınırlarını koruduklarını belirterek, güvenlik güçlerinin birinci önceliğinin bu mesele olduğunu sözlerine ekledi.

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