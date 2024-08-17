Yunanistan'dan bardağı taşıran son damla! Türkiye’nin Kırmızı Çizgisine dokundu! Ege'de savaş çıkartacak hamle

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı’nın adalara güvenli erişim, liman altyapılarının iyileştirilmesi ve bölgesel ve sosyal uyumun güçlendirilmesine yönelik stratejik planlaması kapsamında, toplam bütçesi 110 milyon euro olan 17 limanın büyütülmesi projesinin hayata geçirileceği belirtildi.

ÇİVİ DAHİ ÇAKILMASI YASAK AMA…

Aralarında Lozan Antlaşması’na göre silahlandırılması ve yerleşimin mümkün olmadığı adaların da bulunduğu adalar arasında Antalya’nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) ve Gavda (Gavdos) adasından Semadirek’e (Samothraki) kadar 30’dan fazla limanda kritik müdahalelerin başlatıldığı ESPA Programı 'Ulaştırma 2021-2027' tarafından 180 milyon euronun üzerinde bir bütçeyle finanse edildiği açıklandı.

Projenin hedefinini ada bölgelerinin (özellikle daha uzak olanların) güvenliğini ve bağlantısını geliştirmek ve ilgili bölgelerin merkezleri ve anakaradaki metropol merkezleriyle iletişimi geliştirmek olduğu açıklandı.

Projeler, Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı ile ortak olarak TAIPED Stratejik Sözleşmeler Birimi ve duruma göre Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili dairesi ile işbirliği içinde yürütülecek.

İŞTE LİMANLARI BÜYÜTÜLÜP GENİŞLETİLECEK ADALAR

* Girit Agios Nikolaos liman tesislerinin genişletilmesi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

* Yamurgi (Amorgos) adası limanının liman tesislerinin ve Katapolon limanı çevre yolunun iyileştirilmesi.

* Bolukendire (Folegandros) liman iskelesinin genişletilmesi.

* Agios Efstratiou limanının liman altyapısının iyileştirilmesi.

* İkaria (Ahikerya) rüzgar üstü iskelesinin uzatılması.

* Ahikerya (İkaria) Evdilos Limanı Rüzgaraltı İskelesi İnşaatı.

* Fornoz (Furni) adasının merkez limanındaki kazıklar üzerindeki platformun onarımı.

* Küçük Çuha Adası (Antikithira) Nehri iskelesinin onarımı ve genişletilmesi.

* Semadirek (Samothraki) Adası, Kamariotissa limanındaki rıhtımların genişletilmesi Liman tesislerinin iyileştirilmesi.

* Kızılhisar (Meis- Kastellorizo) adası limanının rıhtımlarının yeniden inşası.

* Eşekler (Lipsi) adası limanının genişletilmesi.

* Othonos Adası Avlakia limanının tamamlanması (İyon Denizi).

* Korfu Adası Mathraki limanının iyileştirilmesi-genişletilmesi.