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Dünya Yunanistan'dan alçakça provokasyon! Bu defa çok fena kaşındılar
Dünya

Yunanistan'dan alçakça provokasyon! Bu defa çok fena kaşındılar

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Doğu Ege adaları ziyaretlerini Sakız Adası'nda sürdürdü. Floros, askeri birlikleri denetleyerek, "Adalardaki vatandaşlarımız rahat olabilir çünkü sizler buradasınız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 12:42:00 -
Yunanistan'dan alçakça provokasyon! Bu defa çok fena kaşındılar

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Doğu Ege Adaları'ndaki askeri birlikleri ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesine sadece 2 mil uzaklıktaki Sakız Adası'nı ziyaret eden Floros, buradaki kara ve deniz askeri birliklerinde denetlemelerde bulundu.

Floros, adada bulunan  96. Ulusal Muhafız Yüksek Komutanlığı (ADTE) Komutanlığı'na bağlı askeri birlikleri ve karakolları ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Floros'a, İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDEN) Komutanı Korgeneral Dimitrios Hupis eşlik etti. 

Sosyal medya hesabından paylaştı

Floros, bu ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göreve bağlılığınız ve kararlılığınız Vatanın bütünlüğünü, saygınlığını ve onurunu garanti ediyor! Toplum rahat olabilir çünkü sizler buradasınız!" ifadelerini kullandı.

Floros'un Sakız Adası'ndaki Panagia ve Psarron  Mevkii'ndeki Askeri Gözetleme Kuleleri'nin bulunduğu yerde Kuşadası'nı gören bölgede silahlı askerlerle fotoğraf çektirdiği görüldü.

KAYNAK: HABER7

 

 

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