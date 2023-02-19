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Gündem Yunanistan'dan 120 ton yardım malzemesi daha
Gündem

Yunanistan'dan 120 ton yardım malzemesi daha

Yunan halkının Türkiye'deki ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma için topladığı yaklaşık 120 ton insani yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 00:36:00 -
Yunanistan'dan 120 ton yardım malzemesi daha

Yunan halkının Türkiye'deki ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma için topladığı yaklaşık 120 ton insani yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi.

Yunan halkı tarafından toplanan insani yardım malzemeleri, Orta Makedonya Eyalet Başkanı Apostolos Cicikostas'ın koordinasyonuyla bugün Selanik'ten yola çıkarıldı.

Cicikostas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bugün 120 ton insani yardım malzemesi gönderildiğini belirterek, "Dayanışmanın sınır tanımadığını kanıtlayan Orta Makedonya hizmet birimlerine ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Daha önce de Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için topladığı insani yardım malzemeleri Pire, Patra ve Midilli limanlarından deniz yoluyla gönderilmişti. Yunanistan Kızılhaçı, 40 ton insani yardım malzemesinin yüklendiği 3 tırı Atina'dan kara yoluyla Türkiye'ye göndermişti. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun başlattığı kampanya çerçevesinde de 15 tır ve 4 kamyon dolusu insani yardım malzemesi depremzedelere ulaştırılmıştı.

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