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Dünya Yunanistan’daki genel greve tren kazası damga vurdu
Dünya

Yunanistan’daki genel greve tren kazası damga vurdu

Yunanistan genelinde yapılan genel greve Tempi’deki tren kazası damgasını vurdu. Ülkenin en büyük işçi sendikası GSEE ve memur sendikası EDEDİ başta olmak üzere sendikaların destek verdiği grev nedeniyle Atina, Selanik ve diğer şehirlerde gösteriler yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 19:18:00 -
Yunanistan’daki genel greve tren kazası damga vurdu

Batı Trakya Türklerinin yayın organlarından Gündem Gazetesi’nde yer alan habere göre, Yunanistan genelinde yapılan genel greve Tempi’deki tren kazası damgasını vurdu. Ülkenin en büyük işçi sendikası GSEE ve memur sendikası EDEDİ başta olmak üzere sendikaların destek verdiği grev nedeniyle Atina, Selanik ve diğer şehirlerde gösteriler yapıldı.

Genel grev çağrısı çerçevesinde Gümülcine ve İskeçe’de de gösteri yapıldı. Çok sayıda kişi 16 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde Gümülcine şehir meydanında toplandı. Göstericiler, Tempi’deki kazanın halkın sağlığını ve güvenliğini düşünmeyen politikaların sonucu olduğunu savundu. Ülke genelinde gerçekleştirilen gösterilerde, düzenli ve güvenli bir şekilde çalışan demiryolu hizmeti için gereken çalışmaların hayata geçirilmesi talep edildi. Genel greve katılanlar Tempi’deki kazanın sorumlularının bulunarak cezalandırılması istedi.

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