Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı yükseliyor!
Yunanistan'da dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde, 6'sı ağır 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.