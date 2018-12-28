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Yunanistan'da terörist Kufonidas'a yeniden izin

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Kufodinas’a, tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için bir kez daha 4 günlük izin verildiği bildirildi.

28 Aralık 2018 Cuma 07:20
Yunanistan'da terörist Kufonidas'a yeniden izin

Atina-Makedonya Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, kısa süre önce yüksek güvenlikli Koridallos Kapalı Cezaevinden, Volos kentindeki bir açık cezaevine nakledilen Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'ın, adli kontrol şartıyla 4 günlük izin kullanacağı belirtildi.

Ayrıca Kufodinas'a, 2 gün de yol izni verileceği, böylece toplam 6 gün dışarıda olacağı kaydedildi.

Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen "Lukas" kod adlı Kufodinas’a, daha önce de 5 kez cezaevi kurulunca izin verilmişti.

Nakil ve izinler tepkilere yol açmıştı

Kufodinas'ın Volos'taki açık cezaevine nakli ve verilen izinler, başta Türkiye olmak üzere ABD ve İngiltere'nin tepkilerine neden olmuştu.

Yunanistan'da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 07:33
  1. 17 Kasım Terör Örgütü
  2. Dimitris Kufodinas
  3. YUNANİSTAN
  4. Anadolu Ajansı

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