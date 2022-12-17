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Teknoloji Yunanistan'da "Tayfun" paniği: Hava kuvvetlerimizi yok etmek istiyorlar
Teknoloji

Yunanistan'da "Tayfun" paniği: Hava kuvvetlerimizi yok etmek istiyorlar

Yunan Askeri Analist Giannis Paliouras, "Türkiye Tayfun Füzeleri ile Yunan Hava Kuvvetleri'ni yok etmek istiyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 22:11:00 -
Yunanistan'da "Tayfun" paniği: Hava kuvvetlerimizi yok etmek istiyorlar

 yeniakit.com.tr 

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Tayfun Balistik Füzesi, Yunan medyasında paniğe yol açtı. Yunan Askeri Analist Giannis Paliouras katıldığı bir programda Türkiye'nin "Tayfun Füzesi"ni kullanarak Yunan Hava Kuvvetleri'ni yok etmek istediğini iddia etti.

Tayfun Füzesi'nin test aşamasında olduğunu ve henüz hizmete girmediğini aktaran Giannis Paliouras, hazımsızlık dolu ifadeler kullandı.

Füzenin menzilinin aslında 561 km olmadığını 400 km'den biraz daha fazla olduğunu ileri süren Paliouras, Tayfun Füzesi'ni aklınca küçümseyip itibarsızlaştırmaya çalıştı. Paliouras, Türkiye'nin ana hedefinin olası bir savaş durumunda Tayfun Füzelerini kullanarak Yunan savaş uçaklarına inebilecekleri bir havaalanı bırakmamak olduğunu iddia etti.

 

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