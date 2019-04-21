0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yunanistan'da Süper Lig'in şampiyonu PAOK

- Selanik ekibi PAOK, Levadiakos'u 5-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi- PAOK, 34 yıl aradan sonra Yunanistan'da şampiyonluk elde etti

21 Nisan 2019 Pazar 21:33
Yunanistan'da Süper Lig'in şampiyonu PAOK


ATİNA (AA) - Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Selanik ekibi PAOK oldu.

PAOK, ligin 29. hafta karşılaşmasında rakibi Levadiakos'u Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda konuk etti.

Maçı 5-0 kazanan Razvan Lucescu'nun ekibi, ligde 77 puana ulaşıp 2. sıradaki Olympiakos'un önünde bitime bir hafta kala tarihindeki üçüncü şampiyonluğu ilan etti.

1975-1976 ve 1984-1985'te şampiyonluklar yaşayan PAOK, 34 yıl aradan sonra Yunanistan'da sezonu zirvede tamamladı.

Ligde yenilgisiz devam eden siyah-beyazlı ekip, eğer son maçını da kazanırsa 1964'ten bu yana ilk kez ligde namağlup şampiyonluk eden takım olacak.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 21:33
  1. Futbol
  2. PAOK
  3. Yunanistan Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hortum ağaçları, elektrik direklerini devirdi
    1. Hortum ağaçları, elektrik direklerini..
    2. Maçın ardından
    3. PAOK 34 yıl sonra şampiyon oldu
    4. Erdoğan'dan CHP'lilerin saldırısına..
    5. Vatan Partisi'nden Kılıçdaroğlu..
    6. Mali'de Yüksek İslam Konseyi Başkanı..
    7. Siirt’te 14 köy yolu kar nedeniyle..
    8. Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
    9. Ukrayna’da seçimin galibi komedyen..
    10. 1. Asya Milli At Oyunları Gençlik..
    11. Modern Pentatlon Biathle-Triathle..
    12. Bursa Büyükşehir şampiyon
    13. Başkentte Ukrayna dans gösterisi
    14. Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
    15. Bitlis beyaza büründü
    16. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana..
    17. "Sergen hocayla önümüzdeki sezonu..
    18. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    19. Poroşenko hezimete uğradı! Yüzde 73 oy..
    20. CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona..
    21. ‘Kelimenin kalbi’ sergisi Roma’da..
    22. Yunanistan'da Süper Lig'in şampiyonu..
    23. Muğla'da kaybolan iki kişi bulundu
    24. Spor Toto Süper Lig: Aytemiz..
    25. Türk kulübü Münih’te boks galası..
    26. Fenerbahçe Alanya'dan çıkamadı!
    27. "Saldırı demokrasiye yapılmıştır"
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV yurdunu..
    29. Ankara Valisi Şahin'den şehit ailesini..
    30. Takla atan otomobil dere yatağına..
    CHP'de toplu istifa şoku! "Hileleri görmek bizi utandırdı"
    CHP'de toplu istifa şoku! "Hileleri görmek bizi utandırdı"
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!