Yunanistan'da Süper Lig'in şampiyonu PAOK - Selanik ekibi PAOK, Levadiakos'u 5-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi- PAOK, 34 yıl aradan sonra Yunanistan'da şampiyonluk elde etti



ATİNA (AA) - Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Selanik ekibi PAOK oldu. PAOK, ligin 29. hafta karşılaşmasında rakibi Levadiakos'u Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Razvan Lucescu'nun ekibi, ligde 77 puana ulaşıp 2. sıradaki Olympiakos'un önünde bitime bir hafta kala tarihindeki üçüncü şampiyonluğu ilan etti. 1975-1976 ve 1984-1985'te şampiyonluklar yaşayan PAOK, 34 yıl aradan sonra Yunanistan'da sezonu zirvede tamamladı. Ligde yenilgisiz devam eden siyah-beyazlı ekip, eğer son maçını da kazanırsa 1964'ten bu yana ilk kez ligde namağlup şampiyonluk eden takım olacak.





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